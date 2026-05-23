"Bromuro a colazione" è una divertente commedia brillante in tre atti tratta da un'opera di Umberto Castaldi. La storia gioca sul classico detto popolare "a comandare nelle famiglie sono sempre le donne", unendo equivoci e sentimenti. La trama : L'antefatto: nella splendida cornice di un villino a picco sul mare si celebrano le nozze tra i giovani Angelina ed Enrico. Il conflitto : Il loro rapporto viene immediatamente ostacolato da Erminia, la madre della sposa. Erminia è una donna autoritaria, tiranna e molto scaltra, determinata a non darla vinta agli uomini.

Gli intrecci: Pur di piegare il marito Gervasio e il genero Enrico, Erminia ne combinerà di tutti i colori. Tra situazioni paradossali, colpi di scena e gag comiche tipiche del genere, la vicenda culmina in un esilarante susseguirsi di equivoci. La compagnia teatrale ”Il Sipario" la porta in scena al Teatro Comunale di Soverato martedì 26 maggio alle ore 21. È previsto il tutto esaurito con eccezionale prevendita. La compagnia opera nella città ionica da ormai 15 anni, portando in scena commedie brillanti sempre con numerose repliche. Personaggi ed interpreti: Giulietta: Rosanna Talarico , Pasqualino: Franco Pardo, Angelina: Federica Palaia , Enrico: Generoso Scicchitano , Erminia: Barbara Cristofaro , Gervasio: Lino Caridi , Gigliola: Cristina Dell'Apa , Betulla: Teresa Sgarlata, Filippo: Pino Vitale , Lily: Marisa Pesola , Tortorella: Ettore Parentela.