Un gesto semplice ma carico di significato, in vista delle festività pasquali. Il Lions Club Catanzaro Temesa ha fatto tappa nella storica mensa del Conventino del capoluogo per la consegna di uova di cioccolato, nell'ambito del service "Doniamo Dolcezza".

All'iniziativa hanno preso parte il presidente Gianluca Marcello e il socio del club Gregorio De Vinci, i quali hanno voluto consegnare personalmente i doni, confermando il legame indissolubile tra il club service e il tessuto sociale della città.

Ad accogliere la delegazione dei Lions sono stati Padre Giuseppe Maiolo e i volontari che, ogni giorno, dedicano il proprio tempo al servizio degli ultimi. Durante l'incontro, Padre Giuseppe ha voluto ripercorrere le tappe di questa missione straordinaria, ricordando con orgoglio le radici profonde della struttura: "La Mensa del Conventino è nata con me il 18 dicembre 1988. Da quel giorno non abbiamo mai smesso di essere un porto sicuro per chi bussa alla nostra porta."

Ringraziando i soci Lions per la sensibilità dimostrata, Maiolo ha poi aggiunto con un sorriso: "In momenti come questi, il cioccolato non è solo un dolce ma una carezza che arriva dritta al cuore di chi si sente troppo spesso dimenticato."

Il presidente Gianluca Marcello ha ribadito la missione del Club, sempre attento a intercettare le fragilità locali prima che diventino emergenze:

"I Lions sono costantemente al servizio della comunità, cercando di anticiparne i bisogni e le esigenze. Essere presenti oggi, significa dare concretezza al nostro motto 'We Serve'."

Marcello ha poi concluso sottolineando il valore dell'esempio: "È importante raccontare i service realizzati sul territorio perché siamo convinti che ogni singola buona azione possa essere contagiosa. Il nostro obiettivo è ispirare altre persone e realtà: la solidarietà è una forza che si moltiplica solo quando viene condivisa."

La donazione alla Mensa del Conventino rappresenta un piccolo ma significativo tassello del vasto mosaico di interventi che il Lions Club Catanzaro Temesa mette in campo. In un periodo di festa, il service "Doniamo Dolcezza" ricorda alla cittadinanza che la vera Pasqua risiede nell'attenzione verso il prossimo e nel sostegno a chi opera quotidianamente per il bene comune.