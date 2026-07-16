Il Lamezia International Film Fest accoglie la protagonista de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della storica fiction di Canale 5 che ha riportato sullo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana. L'appuntamento è per domani alle ore 20 in Piazza San Domenico, dove il pubblico potrà incontrare Valentina Bivona protagonista della serie.

Ne I Cesaroni – Il ritorno la storica famiglia della Garbatella si ritrova ad affrontare nuove sfide tra cambiamenti, legami familiari, amori e difficoltà quotidiane. Al centro della storia c'è ancora Giulio Cesaroni, impegnato a tenere unita la famiglia e a salvare la storica bottiglieria, mentre il ritorno di vecchi personaggi e l'arrivo di nuovi volti danno vita a intrecci emozionanti e ricchi di colpi di scena.

Valentina Bivona interpreta Marta Cesaroni, la figlia di Marco ed Eva, ormai adolescente. Tornata da New York dopo molti anni, il suo arrivo sconvolge gli equilibri della famiglia, costringendo tutti a confrontarsi con nuovi sentimenti, nuove responsabilità e nuovi rapporti. L'incontro offrirà al pubblico l'occasione di conoscere da vicino le due attrici, ripercorrere la storia di una delle fiction più amate della televisione italiana e scoprire curiosità e retroscena del nuovo capitolo della serie.

Sempre lo stesso giorno, a seguire, incontro con il regista Neri Parenti che sul palco oltre a un talk che ripercorre la sua carriera, riceverà il Premio Paolo Villaggio. Regista e sceneggiatore, Neri Parenti è tra i maggiori protagonisti del cinema italiano degli ultimi quarant'anni. Ha diretto alcuni dei più grandi successi del botteghino nazionale, firmando film entrati nell'immaginario collettivo come Fantozzi contro tutti, Fracchia la belva umana, Scuola di ladri, Le comiche, Paparazzi, Tifosi, Body Guards – Guardie del corpo e la fortunata serie dei cinepanettoni, tra cui Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Christmas in Love, Natale a Miami, Natale a New York, Natale in crociera, Natale a Rio e Natale a Beverly Hills, che hanno registrato milioni di spettatori e incassi record nelle sale italiane. Ancora oggi, sei dei cinquanta film con i maggiori incassi nella storia del box office italiano portano la sua firma.