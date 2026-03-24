L’amministrazione comunale punta sulla cultura e sul talento locale per raccontare la bellezza e l’identità del borgo

C’è un modo di guardare il mondo che va oltre la semplice vista, un esercizio di attenzione che trasforma un paesaggio familiare in un’emozione inedita. È questa l’essenza di "Dove gli occhi non arrivano", la mostra fotografica di Leonardo Citraro che, dal 3 al 17 aprile, animerà la Galleria d’Arte di Girifalco, in Piazza Umberto I.

L’esposizione non è soltanto un evento culturale, ma il frutto di una precisa visione di valorizzazione del territorio. L’iniziativa è stata, infatti, promossa dal Comune di Girifalco, nata su input del vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino. Un segnale forte di come l’amministrazione comunale intenda puntare sulla cultura e sul talento locale per raccontare la bellezza e l’identità del borgo, trasformando l’arte in un volano di promozione turistica e sociale.

Attraverso la sensibilità di Citraro, il territorio si mette in mostra, svelando angoli e prospettive che spesso sfuggono alla frenesia quotidiana. L'obiettivo del vicesindaco Burdino, anche attraverso questa iniziativa, è proprio quello di stimolare un nuovo senso di appartenenza nei cittadini e, contemporaneamente, attrarre visitatori esterni, offrendo loro un racconto visivo profondo e di qualità.

L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per giovedì 2 aprile alle ore 18:00. Sarà un momento di confronto e condivisione, un’occasione per celebrare il talento di un artista che ha saputo interpretare lo spirito del luogo con rara maestria. Per chi volesse immergersi nelle atmosfere degli scatti di Leonardo Citraro, la Galleria sarà aperta al pubblico secondo un calendario che alterna mattine e pomeriggi:

Le aperture mattutine (10:00 - 12:00): La mostra sarà visitabile nei giorni 3, 4, 7, 8, 13, 16 e 17 aprile.

Le aperture pomeridiane (18:00 - 20:00): Per chi preferisce una visita al calar del sole, la galleria accoglierà i visitatori il 3, 13, 16 e 17 aprile.

Visitare "Dove gli occhi non arrivano" significa sostenere un progetto che unisce arte e territorio, lasciandosi catturare dalla capacità di Citraro di rendere straordinario l'ordinario. Un invito a riscoprire Girifalco con occhi nuovi.