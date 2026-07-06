Dopo il successo della prima edizione del 2023, l’Amministrazione comunale di Cardinale rilancia il proprio impegno culturale con la II Edizione del Festival letterario “Legami di Carta”, una rassegna di incontri con autori e libri pensata per portare nel cuore del paese momenti di confronto, bellezza, riflessione e partecipazione.

Il festival, ideato dal consigliere comunale Giosuè Costa, nasce con l’obiettivo di fare della lettura non solo un’esperienza individuale, ma un’occasione collettiva di crescita. In un piccolo centro come Cardinale, un libro può diventare una piazza, un ponte, un viaggio di idee capace di unire generazioni, sensibilità e storie diverse.

L’edizione 2026 sarà curata da Giosuè Costa e dalla consigliera comunale Simona Staglianò, con il sostegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Staglianò. Gli incontri si terranno a Cardinale (Catanzaro), in Viale Roma, sulla terrazza della Biblioteca “Giampiero Nisticò”, sempre alle ore 18:30.

Il programma prevede cinque appuntamenti di rilievo:

Venerdì 24 luglio

Roberto Alessandrini e Roberto Piumini presenteranno Antigone in Polesine.

Dialoga con l’autore: Maria Parafati.

Sabato 25 luglio

Olimpio Talarico presenterà Avrei voluto scriverti cantando.

Dialoga con l’autore: Simona Staglianò.

Lunedì 27 luglio

Domenico Dara presenterà Liberata.

Dialoga con l’autore: Rosalba Macrì.

Mercoledì 5 agosto

Gioacchino Criaco presenterà Dove canta il cuculo.

Dialoga con l’autore: Angela Sposato.

Sabato 8 agosto

Gianluca Santise presenterà Magnolia Nera.

Dialoga con l’autore: Chiara Mignogna.

«Ho fortemente voluto “Legami di Carta” sin dalla prima edizione — dichiara Giosuè Costa, consigliere comunale e ideatore della rassegna — perché credo che anche un piccolo paese debba avere il diritto e l’ambizione di incontrare la cultura alta, viva, accessibile. Un libro non è mai soltanto un libro: è un viaggio, una possibilità di confronto, una finestra aperta sul mondo. Portare autori di questo livello a Cardinale significa offrire alla comunità occasioni di bellezza, pensiero e crescita condivisa».

«Questa seconda edizione — afferma Simona Staglianò, consigliera comunale e curatrice della rassegna — conferma la volontà di costruire un percorso culturale stabile e riconoscibile. “Legami di Carta” vuole essere un luogo d’incontro: tra autori e lettori, tra storie e territori, tra generazioni diverse. La cultura diventa davvero preziosa quando riesce a creare relazione, ascolto e partecipazione».

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Danilo Staglianò: «L’Amministrazione comunale di Cardinale continua a investire nella cultura come elemento fondamentale di crescita civile e sociale. La presenza di autori importanti e la qualità degli appuntamenti confermano la nostra volontà di proporre iniziative capaci di valorizzare il paese e di offrire alla cittadinanza momenti di alto profilo culturale. “Legami di Carta” è una rassegna che rappresenta bene l’idea di una comunità che guarda avanti, senza rinunciare alla propria identità».

Con la II Edizione di “Legami di Carta”, Cardinale rinnova dunque il proprio legame con i libri, con le parole e con il valore della cultura come spazio di incontro, dialogo e immaginazione.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30 presso la terrazza della Biblioteca “Giampiero Nisticò”, in Viale Roma, Cardinale,