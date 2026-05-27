L’avvocato Rita Tulelli ha presentato il suo libro: “L’invisibile mondo di Carlotta” in un incontro dedicato agli studenti, dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni Mater Domini offrendo un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità, delle scelte personali e del

valore delle relazioni familiari. L’opera si sviluppa attraverso una narrazione intensa e simbolica, che affronta il delicato tema dell’influenza della criminalità nella vita delle persone e delle difficoltà legate al percorso di cambiamento.



Al centro della storia vi è la figura di Giuseppe, un padre profondamente legato alla figlia Carlotta, il cui amore rappresenta il filo conduttore dell’intero racconto. Attorno a questo legame si sviluppa un mondo complesso, in cui la criminalità appare come una presenza opprimente, fatta di intimidazioni, regole imposte e paura. Tuttavia, il romanzo non si limita a descrivere il lato oscuro della realtà, ma invita il lettore a riflettere sulla possibilità concreta di scegliere una strada diversa.



Durante la presentazione, l’avvocato Tulelli ha sottolineato l’importanza dei simboli presenti nel libro: la colomba come emblema di pace e speranza, il tunnel buio come rappresentazione delle difficoltà e dell’incertezza, e la luce finale come possibilità di riscatto e cambiamento. Anche immagini come l’uomo che riemerge dall’acqua o l’incendio vengono utilizzate per comunicare emozioni profonde e messaggi legati alla fragilità e alla forza dell’essere umano.



Un tema centrale dell’opera è quello della legalità, intesa non solo come rispetto delle regole, ma come scelta quotidiana di responsabilità, coraggio e rispetto reciproco. Il libro invita soprattutto i più giovani a sviluppare uno spirito critico, a non lasciarsi influenzare da modelli distorti proposti da alcune narrazioni mediatiche e a comprendere la differenza tra finzione e realtà. Particolare attenzione è rivolta anche al tema dell’omertà e della paura nelle comunità segnate dalla presenza criminale. Il messaggio che emerge è chiaro: il silenzio può rafforzare l’ingiustizia, mentre la parola, la denuncia e la fiducia nelle istituzioni rappresentano strumenti fondamentali per il cambiamento. Nel suo intervento, l’avvocato Tulelli ha voluto trasmettere ai ragazzi un messaggio di speranza: anche nei contesti più difficili, ogni individuo ha la possibilità di scegliere il proprio percorso. Il coraggio di cambiare, la forza di reagire e la fiducia nella legalità sono elementi essenziali per costruire un futuro libero dalla paura.



L’incontro si è concluso con un confronto aperto con gli studenti, che hanno posto domande e condiviso riflessioni, dimostrando grande interesse verso un tema di forte attualità e rilevanza sociale. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di educazione civica e di crescita collettiva, ribadendo l’importanza della cultura come strumento di consapevolezza e cambiamento.