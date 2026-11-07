Nella splendida cornice dell’Hotel Palace di Catanzaro Lido si è svolto il tradizionale e atteso Passaggio della Campana del Lions Club Squillace Cassiodoro, una serata straordinaria che ha unito momenti di profonda emozione, amicizia e rinnovato impegno nel solco dei valori lionistici.

L’evento è stato impreziosito e solennizzato dalla visita amministrativa del Governatore del Distretto 108 Ya, Bruno Canetti, accompagnato dalla gentile consorte Lea Capolupo. Cuore pulsante della serata e momento di altissima commozione è stato il conferimento alla socia Caterina Urzino della massima onorificenza internazionale del Lions Clubs International: il Melvin Jones Fellowship.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla socia Urzino per l'altissimo impegno profuso, la dedizione costante e la straordinaria capacità di guidare il Club con passione e competenza. Il Melvin Jones Fellowship rappresenta infatti il tributo più alto conferito ai soci che si distinguono per i loro meriti eccezionali, per il servizio umanitario reso alla comunità e per la piena incarnazione dei valori fondanti del lionismo e del motto "We Serve", doti che hanno brillato in modo particolare durante il suo intenso e fruttuoso anno di presidenza appena concluso.