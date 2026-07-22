Nuovo singolo in uscita per il cantautore catanzarese Francesco Iaconantonio.

Il nuovo brano, dal titolo "Note & Colori", nasce dalla consueta collaborazione con Raffaele Polverino, autore del testo insieme a Iaconantonio, che firma anche la musica.

Con questa nuova pubblicazione, in uscita domenica 26 luglio e distribuita su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Deezer, TikTok e Google Play) dall'etichetta discografica indipendente Shark 55 Production, la discografia del duo Iaconantonio-Polverino raggiunge quota tredici brani.

"Note & Colori" è un omaggio al figlio di Francesco Iaconantonio, Vincenzo. Un brano che racchiude la forza del legame indissolubile tra un padre e un figlio: un'autentica dedica d'amore che diventa un regalo in occasione del suo compleanno.

Ad accompagnare la canzone sarà pubblicato anche un videoclip che vede come protagonisti proprio Francesco e Vincenzo.

Alla realizzazione del singolo hanno collaborato numerosi professionisti: l'arrangiatore e produttore Ivan Nasini, dello studio Shark 55 Production, che ha curato gli arrangiamenti, il mix e il mastering; i musicisti Ivan Nasini al pianoforte e alle tastiere, Domenico Miriello alla batteria, Gianpiero Grano al basso, Costantino Quaranta e Anna Grandinetti Dionesi Poerio alle chitarre; Pasquale Iaconantonio, autore delle grafiche; Carmelo Panella, fotografo della copertina; Lorena Bianco, operatrice video e regista; e Cristian Talarico, video editor.

Il nuovo lavoro di Iaconantonio e Polverino potrà essere ascoltato dal 26 luglio su tutte le piattaforme digitali e sui profili social ufficiali di Francesco Iaconantonio, dove saranno disponibili anche tutte le precedenti pubblicazioni dei due artisti e storici amici.