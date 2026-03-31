Il Conservatorio Saverio Arlia sceglie la via della continuità e dell’eccellenza. Con un consenso unanime che ne blinda la leadership, Valentina Currenti è stata confermata alla direzione dell’Istituto che ha sede a Nocera Terinese (Cz). Non si tratta solo di una riconferma formale, ma di un preciso segnale politico e culturale: premiare una gestione che ha saputo fondere il rigore della tradizione con le sfide della modernità.

Una leadership nel segno dell’inclusione e del talento

Nel corso del suo primo mandato, Valentina Currenti ha impresso una svolta decisa all'identità del Conservatorio. La sua linea gestionale si è distinta per un equilibrio raro: da un lato il rafforzamento del profilo didattico, dall'altro un impegno sociale senza precedenti. Sotto la sua guida, l'istituzione è diventata un laboratorio di inclusività e accesso equo alla formazione, con un focus particolare sulla valorizzazione delle donne nel panorama musicale e sul sostegno ai giovani talenti più promettenti.

I traguardi raggiunti

Uno dei momenti più simbolici della gestione Currenti è stato il cambio di denominazione dell'Istituto. Oggi il Conservatorio porta con orgoglio il nome del suo fondatore, Saverio Arlia. Musicista e docente dal valore inestimabile, Arlia è stato l'architetto della nascita di questa realtà, guidandola con una determinazione che ancora oggi ne ispira il percorso. L'intitolazione non è stata un semplice atto burocratico, ma il recupero di un'identità culturale profonda che ha permesso all'ente di consolidarsi come punto di riferimento nazionale.

Il Conservatorio come presidio culturale dinamico

Il bilancio del mandato appena concluso parla chiaro: crescita formativa costante e un’esplosione di collaborazioni con istituzioni culturali sia italiane che internazionali. Valentina Currenti ha trasformato il Conservatorio in un attore protagonista del panorama musicale globale.

«È un onore continuare a guidare questa Istituzione», ha commentato la direttrice subito dopo la conferma. «Sento una grande responsabilità, ma anche la forza di un segnale di fiducia che intendo onorare con una visione precisa: investire sulla qualità e sull'apertura al territorio».

Le sfide future per il Conservatorio Arlia

Con la firma sulla riconferma, si apre ufficialmente una nuova stagione. Gli obiettivi sono ambiziosi: consolidare i successi didattici, potenziare l'offerta formativa e trasformare definitivamente il Conservatorio in un presidio culturale sempre più aperto al dialogo internazionale. La sfida dell'eccellenza è appena ricominciata.