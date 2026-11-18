Ci sono mostre che non si esauriscono con la chiusura delle porte di una galleria, perché continuano a generare incontri e nuove prospettive. È quanto accaduto con Omar Galliani. L’ellisse temporale del disegno, il progetto espositivo che l’anno scorso ha portato a Catanzaro le opere di uno dei maestri del disegno italiano contemporaneo, trasformando gli spazi della Banca Montepaone in un luogo di contemplazione e dialogo con l'arte. Ora quell'esperienza rivive in un volume che ne custodisce immagini, riflessioni e suggestioni.

Giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, il Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà la presentazione del catalogo, edito da Rubbettino, che documenta la mostra promossa dalla Fondazione della Banca di Montepaone e della Calabria Ionica ETS e curata dal critico d’arte Teodolinda Coltellaro.

Sarà un'occasione per ripercorrere la genesi e il significato di un progetto che ha messo in relazione linguaggi artistici, memoria storica e identità del territorio, attraverso le voci di chi lo ha ideato, realizzato e raccontato.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giovanni Caridi, presidente della Fondazione nonché ideatore del ciclo di mostre, e Donatella Monteverdi, assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro, che sottolineerà il dialogo tra il progetto e la città. Accanto a Galliani, che tornerà a Catanzaro per raccontare in prima persona il suo viaggio nel tempo tra grafite, stelle e reperti antichi, e al critico d’arte e curatrice della mostra e del catalogo, Teodolinda Coltellaro, moderati da Domenica Claudia Musolino, interverranno Giulia Ronchi, giornalista e direttrice responsabile di Exibart, Valeria De Luca, capo progetto BCC Arte&Cultura per la Comunicazione Istituzionale del Gruppo BCC Iccrea, e l'editore Florindo Rubbettino.

Il volume è il secondo della collana editoriale nata dal ciclo di mostre con cui la Fondazione dedica all'arte contemporanea gli spazi della propria sede, trasformata in una galleria aperta alla città nell'ambito di Art Cube – Spazio per la Cultura.

Un percorso che ha trovato nella mostra di Galliani una delle sue espressioni più significative. Allestita nel 2025, l’esposizione ha portato nel cuore di Catanzaro le tavole di pioppo, l’oro e la grafite dell’artista. Per alcuni mesi, la filiale bancaria ha cambiato volto e vocazione, diventando, come afferma il presidente Giovanni Caridi, «un luogo di raccoglimento estetico, un vero e proprio museo nel cuore della città». Un’esperienza capace di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, dimostrando come anche luoghi quotidiani possano trasformarsi in spazi di bellezza e condivisione.

Al centro del progetto, il dialogo con la Calabria e le stratificazioni della sua storia. Alcune opere prendono forma a partire dai reperti del Museo Archeologico di Villa Margherita: una testa in marmo di donna romana di età imperiale, un orecchino, una piccola moneta. Frammenti di un passato che, attraverso il segno dell’artista, tornano a parlare al presente.

«L’ellisse è uno straordinario strumento di attraversamento temporale, per cui opere del passato possono essere rigenerate in epoche successive» scrive Teodolinda Coltellaro nel saggio critico che accompagna il volume.

Il catalogo restituisce questa trama di rimandi attraverso immagini e contributi critici. Oltre al saggio della curatrice, il volume raccoglie il testo di Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano, che definisce il disegno di Galliani «un atto di resistenza contro la caducità»; il testo d’artista Cadere e rinascere nel tempo; gli interventi di Giovanni Caridi e Valeria De Luca; la biografia completa dell’artista. Un racconto corale che consente di rileggere la mostra e prolungarne nel tempo l’esperienza.

La presentazione sarà anche l’occasione per allargare lo sguardo al panorama dell’arte contemporanea e al rapporto tra cultura e territorio. Ronchi porterà il punto di vista di una delle principali testate italiane del settore, mentre De Luca illustrerà il progetto BCC Arte&Cultura, avviato nel dicembre 2024 e rivolto alle 109 BCC del Gruppo Iccrea, al quale la Banca di Montepaone partecipa negli ambiti Arte, Scuole e Lettura. Rubbettino racconterà, infine, il percorso editoriale che ha accompagnato la realizzazione del catalogo.