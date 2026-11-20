«Oggi abbiamo l’intelligenza artificiale, una spettacolarizzazione della tecnologia che ci permette di fare cose che credevamo impossibili, ma resta l’urgenza di qualcosa che ci riporti alle origini, alle radici che è importante non perdere mai». Omar Galliani parte da qui per raccontare L’ellisse temporale del disegno, il progetto promosso dalla Fondazione Banca Montepaone, che lo ha riportato a Catanzaro e, oggi, attraverso un catalogo edito da Rubbettino, continua a interrogare il rapporto tra passato e contemporaneità.

Il volume è stato presentato, giovedì 19 novembre, al Complesso Monumentale del San Giovanni, al termine di un percorso espositivo che, l’anno scorso, ha trasformato la filiale della Banca Montepaone in uno spazio dedicato all'arte. All'incontro, moderato da Domenica Claudia Musolino, sono intervenuti l'artista, la curatrice Teodolinda Coltellaro, la direttrice responsabile di Exibart Giulia Ronchi, il presidente della Fondazione Giovanni Caridi, l'assessora alla Cultura Donatella Monteverdi e l'editore Florindo Rubbettino.

A ispirare la mostra è stato l’incontro tra Galliani e il patrimonio archeologico catanzarese. «Quando Teodolinda Coltellaro mi propose questa esposizione nella filiale – ha ricordato l’artista – decisi di tornare a Catanzaro. Qui ho scoperto il MARCH, piccolo museo archeologico e numismatico della città, che conserva reperti di rara bellezza. Mi piacciono le cose che vanno rivelate». Tra i reperti, una raccolta di monete greche che ha suggerito all'artista la direzione da seguire. «Tornai a casa pensando che la mostra sarebbe dovuta partire proprio da ciò che avevo visto. Il fulcro centrale è stato una carezza sulla storia» ha rivelato.

Non una semplice rilettura dell'antico, dunque, ma un dialogo tra epoche che prende forma attraverso la grafite e le tavole di pioppo. Un percorso che Coltellaro, curatrice della mostra e del catalogo, ha costruito mettendo in relazione le opere con le testimonianze del passato. «Il catalogo è la logica conseguenza della mostra, era stato progettato insieme all'esposizione. Traduce in un linguaggio visivo elegante ciò che è stato il progetto, nato dalla conoscenza delle preziosità archeologiche del territorio che hanno ispirato il grande maestro del disegno» ha spiegato. Nel volume, il segno di Galliani restituisce così una memoria che non resta ferma, ma si trasforma e torna a parlare al presente.

È proprio la capacità di creare relazioni inattese a rendere significativo il progetto, secondo Giulia Ronchi, che ne ha seguito la nascita. «È stato uno scambio felice tra artista e territorio» ha sottolineato, soffermandosi sull’importanza di portare l'arte fuori dai luoghi tradizionalmente deputati alla sua fruizione. «L'arte diventa una pietra d'inciampo: permette incontri di qualità in modo inaspettato e trasforma luoghi destinati al lavoro in contenitori di nuove esperienze estetiche» ha commentato.

È questa la scommessa della Fondazione Banca Montepaone, che dal 2021 promuove un ciclo di mostre negli ambienti della propria sede. «All'inizio sembrava strano vedere le persone entrare in filiale e non capire perché ci fossero opere d'arte. Poi il connubio si è rivelato vincente» ha ricordato il presidente Caridi. Il catalogo rappresenta, per lui, un momento di sintesi, ma soprattutto la conferma di una scelta culturale: «L'arte, in un mondo lacerato, può rappresentare un momento di unione delle comunità. Non uno status symbol, ma il riconoscimento di un bene comune, un'occasione per stare insieme attraverso la bellezza».

Una visione condivisa da Florindo Rubbettino, che ha richiamato il ruolo dell'editoria nel dare continuità a queste esperienze. La collana, ha spiegato, nasce su impulso della Fondazione e racconta il potere dell'arte attraverso mostre e pubblicazioni. «Anche noi crediamo nella sua forza trasformativa. Non a caso abbiamo realizzato all'interno della nostra azienda un parco di arte contemporanea, Carta. L'arte è un momento di riflessione, ma anche di ispirazione e creazione, di cui c'è tanto bisogno» ha ribadito.

Per l’assessora Monteverdi, la presentazione al San Giovanni rafforza il legame tra l'iniziativa e la città. «Siamo felici di ospitare la presentazione del catalogo di uno dei maestri che ha fatto della sua opera un'espressione importante per comprendere il mutamento della materia» ha dichiarato, richiamando il valore del dialogo tra memoria, trasformazione e contemporaneità.

A sottolineare l’impatto dell'esperienza è stata anche la moderatrice Domenica Claudia Musolino: «Entrare in questa banca e scoprire come l'arte riesca a incontrare le persone e abbattere le barriere culturali che normalmente la vedono protagonista solo nei musei e nelle gallerie è stata un'esperienza profonda». Un incontro reso possibile dalla forza del segno di Galliani, capace di incidere sulle tavole di pioppo «un'ellisse temporale che attraversa i tempi, i cuori e gli occhi di chi guarda».

Il catalogo – che raccoglie il saggio critico di Teodolinda Coltellaro, il contributo di Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano, gli interventi di Giovanni Caridi e Valeria De Luca, capo progetto BCC Arte&Cultura per la Comunicazione Istituzionale del Gruppo BCC Iccrea – non rappresenta soltanto la documentazione di una mostra, bensì la testimonianza di un incontro tra arte e territorio, destinato a lasciare una traccia anche oltre il percorso espositivo. Intanto, il progetto della Fondazione Banca Montepaone guarda avanti, con nuove esposizioni e occasioni di incontro con l'arte contemporanea, come ha anticipato il presidente Caridi.