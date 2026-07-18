Si chiude con uno straordinario successo di pubblico e partecipazione l’edizione 2026 dei Pitta Days, svoltasi il 15 e 16 luglio lungo Corso Mazzini, cuore pulsante della città di Catanzaro. Due giornate che hanno visto una grande affluenza di cittadini e visitatori, uniti nel segno della tradizione e dell’identità gastronomica del territorio.

Sono state oltre mille le pitte prodotte e degustate durante la manifestazione, distribuite negli 8 stand allestiti lungo il corso, che hanno animato la città con profumi, sapori e racconti legati a uno dei simboli più autentici di Catanzaro.

Un’edizione particolarmente significativa, che ha visto il Pitta Village accompagnare le celebrazioni in onore di San Vitaliano, rafforzando il legame tra tradizione religiosa e cultura enogastronomica locale.

Solo lo scorso Aprile la Pitta Catanzarese ha ufficialmente ottenuto la denominazione De.Co. (Denominazione Comunale), un riconoscimento che valorizza e tutela un patrimonio identitario della città. Un risultato atteso da tempo, che rappresenta un vero e proprio sogno che si realizza per l’intera categoria dei Panificatori Catanzaresi.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle istituzioni catanzaresi per il supporto e la collaborazione dimostrata. Queste giornate sono state fondamentali non solo per celebrare un prodotto simbolo, ma anche per far conoscere e tramandare le tradizioni del nostro territorio. Il riconoscimento De.Co. per la Pitta è un traguardo importante, un sogno che diventa realtà e che rafforza il valore della nostra identità, ma non sarà un punto di arrivo, ma di partenza. Da oggi Catanzaro ha la sua ILLUSTRISSIMA. I festeggiamenti di San Vitaliano e in particolar modo i Pitta Days sono la dimostrazione che le città funzionano quando i corpi intermedi, le associazioni di Categoria in primis, sanno scendere in campo con determinazione e pro attività. Assipan-Confcommercio lo ha fatto orgogliosamente con i Pitta Days e continuerà ad essere disponibile in ogni occasione. Alla negatività e al pessimismo continueremo a rispondere con resilienza, spirito di servizio e visione” ha dichiarato Antonio Tassone, Presidente ASSIPAN

“Un grazie sincero va a tutti i panificatori e ai ristoratori che con passione, impegno e professionalità hanno reso possibile questo evento. La loro partecipazione è stata determinante per il successo dei Pitta Days e per la valorizzazione di un prodotto che rappresenta la nostra storia e il nostro futuro”, ha aggiunto Antonio Muleo, Segretario Generale di ASSIPAN Catanzaro