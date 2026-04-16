L’iniziativa organizzata dal Cenacolo della Cultura e della Scienza avrà un momento celebrativo, ma offrirà anche l’occasione per un confronto e una riflessione condivisa

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 17:00, all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il premio “Arte, Legalità e Sviluppo”, promosso dal Cenacolo della Cultura e delle Scienze, un appuntamento di alto profilo dedicato al dialogo tra istituzioni, cultura e mondo produttivo. Ad aprire ed introdurre i lavori sarà il presidente del Cenacolo, Carmine Catalano, cui seguiranno gli indirizzi di saluto di Luigi Mileto, fondatore del Cenacolo, e del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Al centro dell’evento la tavola rotonda dal titolo “La Legge della Cultura. La Cultura della Legge. Un modello per lo Sviluppo”, un momento di confronto tra protagonisti della vita pubblica calabrese sui temi della cultura e della legalità come motore di crescita sociale ed economica.

Interverranno la prof.ssa Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, la dott.ssa Marisa Manzini, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro e il presidente onorario del Cenacolo, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Maurizio Fernando Teti.

Momento clou della serata sarà il conferimento dei premi a rappresentanti di spicco delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, del mondo accademico e culturale e delle imprese, distintisi per il loro impegno nella promozione della legalità e dello sviluppo del territorio.

Tra i premiati figurano: il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il Questore di Catanzaro Giuseppe Linares, la Consigliera del CSM Maria Vittoria Marchianò, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia Abigail Mellace, il Procuratore regionale della Corte dei Conti Giovanni Di Pietro, l’Avvocato dello Stato Ennio Apicella, il Rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, la Soprintendente SABAP di CZ-KR Stefania Argenti, il Direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria Fabrizio Sudano, il Direttore Generale di Unindustria Calabria Dario Lamanna ed il Presidente di Unioncamere Calabria Pietro Falbo.

Nel corso dell’evento saranno inoltre premiati alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, a testimonianza dell’attenzione verso le nuove generazioni e il valore della formazione artistica come strumento di crescita civile.

Il premio “Arte, Legalità e Sviluppo” si conferma, dunque, non solo come momento celebrativo di eminenti personalità che operano per il bene comune, ma anche come importante occasione di riflessione condivisa, volta a rafforzare il legame tra arte, legalità e sistema economico-imprenditoriale, con lo scopo ultimo di contribuire ad affermare un modello di sviluppo fondato su cultura, responsabilità sociale e partecipazione attiva. Il premio che verrà consegnato ai premiati è stato realizzato da Michele ed Antonio Affidato Orafi.