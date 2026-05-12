Alle 10.30 la conferenza stampa nella comunità terapeutica del Centro Calabrese di Solidarietà ETS. Saranno illustrati gli obiettivi della raccolta fondi destinata al “Parco della Relazione” e al recupero del campo sportivo

Sarà presentato giovedì 14 maggio, alle ore 10.30, nella Comunità Terapeutica Villa Emilia del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, in via degli Abruzzi 38, l’evento solidale che il prossimo 22 maggio porterà al Teatro Comunale di Catanzaro la compagnia Teatro Hercules con la commedia “Quel cuore che ti amava tanto”, diretta da Piero Procopio.

La conferenza stampa si svolgerà direttamente all’interno della struttura che beneficerà dell’iniziativa, simbolicamente scelta per raccontare il significato umano e sociale del progetto sostenuto dalla raccolta fondi.

All’incontro prenderanno parte la presidente del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, Isolina Mantelli, l’attore e regista Piero Procopio e i rappresentanti del Settore Fundraising Vittoria Scarpino, Katia Vitale e Nino Piterà.

Nel corso della conferenza saranno illustrati gli obiettivi dell’iniziativa benefica, che punta a finanziare la riqualificazione degli spazi esterni di Villa Emilia attraverso la realizzazione del “Parco della Relazione”: un’area con gazebo attrezzati e spazi dedicati agli incontri tra ospiti, educatori e famiglie, oltre al recupero del campo di calcio interno utilizzato nelle attività terapeutiche e riabilitative della comunità.

L’evento del 22 maggio unirà teatro e solidarietà, trasformando una serata di spettacolo in un sostegno concreto ai percorsi di cura e reinserimento portati avanti dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS.