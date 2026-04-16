Il Comune di Carlopoli e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone annunciano la presentazione dei lavori di restauro e valorizzazione dell'Abbazia di Santa Maria di Corazzo, che si terrà il 19 aprile 2026 alle ore 10:30 presso il sito monumentale in località Corazzo.

L'evento, intitolato "Lo splendore del tempo", segna il completamento del primo lotto di un percorso di tutela attiva avviato nel 2024 e conclusosi a novembre 2025, volto a restituire dignità e sicurezza ad un complesso monumentale fondato intorno alla metà dell'XI secolo e reso celebre dalla presenza di Gioacchino da Fiore.

Grazie a un finanziamento di 1.200.000 euro derivante dal fondo sviluppo e coesione Calabria 2014/2020 della Regione Calabria, l'intervento ha messo in sicurezza parte dei ruderi — segnati dai crolli del terremoto del 1783 — grazie ad innovative tecnologie. Le operazioni condotte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza hanno privilegiato il minimo intervento, la reversibilità e l'uso di materiali compatibili.

Particolare attenzione è stata rivolta alla fruibilità del sito, garantendo la riduzione delle barriere architettoniche, e alla valorizzazione estetica notturna mediante un nuovo impianto di illuminazione che sottolinea le imponenti strutture in pietra locale.

Durante la cerimonia, alla quale è invitata tutta la popolazione, interverranno il sottosegretario al Ministero degli Interni Wanda Ferro, il vice presidente della Giunta Filippo Mancuso, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace Claudio Maniago, il prefetto Castrese De Rosa, il comandante provinciale dei carabinieri Giovanni Pellegrino, la soprintendente Stefania Argenti e il sindaco di Carlopoli Emanuela Talarico, a testimonianza della sinergia istituzionale che ha permesso di proiettare questo luogo di fede e storia nel futuro come centro di bellezza condivisa.

Per approfondimenti sul tema si rimanda all’articolo “Rapporto di Missione 2025”, a firma dell’architetto Argenti, disponibile al seguente link http://bit.ly/4mywO1R