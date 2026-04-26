Tra memoria e futuro iniziativa del club service nel nome di un giornalista fine intellettuale con cui si vuole celebrare ma anche rilanciare

Il Rotary Club Catanzaro festeggia i suoi 75 anni di attività con un’iniziativa che guarda al passato per interrogare il presente e costruire il futuro. Un’attività costante di service, rivolta non solo alla comunità locale ma anche a contesti più fragili: un impegno che, nel tempo, ha saputo coniugare competenze, risorse e relazioni, diventando un punto di riferimento stabile per la città.

L’iniziativa, dal titolo “La nostra storia, la nostra Città”, si muove proprio su questo doppio binario: memoria e futuro. Non si tratta solo di ricordare, ma di rimettere al centro il ruolo dei club service in una fase storica complessa, in cui il contributo della società civile organizzata può rappresentare un elemento decisivo per lo sviluppo dei territori.

Tra i momenti più significativi del programma, il Premio giornalistico “Gianni Bruni”, dedicato a una figura che ha saputo incarnare, con eleganza e profondità, il legame tra informazione, cultura e identità cittadina. L’appuntamento è per mercoledì 29 aprile alle ore 17.30, nella sede di Confindustria, in via degli Eroi, a Catanzaro.

Giornalista sportivo di grande finezza, storico direttore della Domenica Giallorossa, avvocato e per anni direttore di Confindustria Catanzaro, oltre che presidente del Rotary Club Catanzaro, Bruni è stato una delle voci più autorevoli e amate del panorama locale.

Uomo di vasta cultura, appassionato collezionista e autore attento alla memoria del territorio – come dimostra il volume Catanzaro. Immagini da cartoline d’epoca – è ricordato come un “signore d’altri tempi”, capace di coniugare rigore, ironia e spirito di servizio. A lui il Rotary dedica un riconoscimento che va oltre il ricordo, trasformandosi in un invito a riflettere sul ruolo dell’informazione nel racconto delle comunità.

Accanto a questo, il coinvolgimento delle attività storiche della città, alcune presenti da oltre un secolo, rappresenta un ulteriore tassello di un progetto che punta a rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra istituzioni, imprese e società civile.

Settantacinque anni dopo la sua fondazione, il Rotary Club Catanzaro sceglie dunque di non limitarsi a celebrare, ma di rilanciare. Perché il valore di un club service non si misura solo nella sua storia, ma nella capacità di continuare a essere utile, presente e necessario. In una parola: comunità