Istituzioni e Regione a confronto su turismo e ambiente. Il progetto sarà presentato mercoledì 8 aprile

Sarà presentato mercoledì 8 aprile alle ore 17:00, a Soverato, il primo villaggio glamping eco-esperienziale della Calabria, un’iniziativa innovativa che coniuga turismo sostenibile ed esperienziale, valorizzazione del territorio e nuove forme di ospitalità a basso impatto ambientale. L’evento sarà anche occasione per un workshop istituzionale dal titolo: «Turismo esperienziale e sviluppo territoriale: verso il Distretto Turistico del Soveratese», che vedrà la partecipazione di rappresentanti della Regione Calabria e delle istituzioni locali.

Aprirà i lavori il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca. Il workshop sarà coordinato da Salvatore Modaffari e Filippo Caminiti Nel corso dell’incontro interverranno rappresentanti del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con un confronto dedicato ai temi dello sviluppo turistico, della sostenibilità ambientale e delle prospettive di valorizzazione del territorio. Le conclusioni saranno affidate a Sergio Ferrari, Presidente della IV Commissione – Ambiente del Consiglio regionale della Calabria, e all’Assessore regionale Giovanni Calabrese.

Al centro del confronto, il ruolo del turismo esperienziale come leva di sviluppo territoriale, in stretta connessione con la sostenibilità ambientale e con gli strumenti di programmazione regionale, tra cui la Legge Regionale n. 14/2025 e le prospettive legate alla nascita dei Distretti Turistici. Il progetto del glamping rappresenta un modello concreto di integrazione tra turismo e ambiente, capace di valorizzare le risorse naturali del territorio senza comprometterne l’equilibrio, contribuendo al contempo alla destagionalizzazione dei flussi e alla crescita economica locale.

A seguire, alle ore 18:30, è prevista l’inaugurazione ufficiale del villaggio con il taglio del nastro, la visita della struttura e un momento conviviale. L’iniziativa si propone come punto di partenza per un percorso condiviso tra istituzioni e imprese, finalizzato alla costruzione del Distretto Turistico del Soveratese, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della tutela ambientale.