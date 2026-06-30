VIDEO | La terza edizione della rassegna culturale ha trasformato Piazza Maria Ausiliatrice in uno spazio condiviso di relazioni tra libri e arti visive

È sceso il sipario a Soverato sulla terza edizione del festival di scrittura femminile “Donna vita libertà” organizzato dalla Biblioteca delle donne presieduta da Maria Procopio . E così per tre giornate, piazza Maria ausiliatrice è tornata alle sue origini storiche di agorà, diventando uno spazio contemporaneo di idee e cultura grazie alle presentazioni dei volumi in programma. Tutti rigorosamente scritti da donne, saggi, romanzi e inchieste che offrono uno sguardo attento alle questioni sociali e al protagonismo femminile.