I lavori di restauro saranno illustrati alla cittadinanza il 26 marzo alle ore 16.30 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone annuncia la presentazione ufficiale del cantiere relativo ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa dell’Immacolata di Stalettì, intervento di rilevante importanza per la tutela e la conservazione di un bene di significativo valore storico-artistico.

Il 26 marzo 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa dell’Assunta di Stalettì, verranno presentati i risultati della prima fase di intervento e messa in sicurezza, alla presenza di autorità civili e religiose. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace S.E.R. Claudio Maniago, il Prefetto S.E. dott. Castrese De Rosa, il Vicepresidente della Provincia di Catanzaro dott. Francesco Fragomele e il Soprintendente arch. Stefania Argenti.

L’intervento, finanziato con fondi MIC di somma urgenza, è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio a seguito di un grave peggioramento delle condizioni strutturali del palinsesto decorativo multimaterico che ha richiesto una progettazione tecnica estremamente delicata.

Nel corso della cerimonia del 26 marzo, la tela di San Gregorio, gravemente compromessa da infiltrazioni e deformazioni e sottoposta a un accurato intervento conservativo che ne ha consentito il recupero e la stabilizzazione, sarà ufficialmente riconsegnata alla comunità, segnando un momento di particolare valore simbolico e culturale, in cui il patrimonio recuperato torna ad essere pienamente fruibile e condiviso.

Il cantiere sarà illustrato dalla dott.ssa Chiara Giuffrida, Funzionario Restauratore Conservatore della Soprintendenza, e dalla dott.ssa Marzia Crocco, Direttore Tecnico della ORFE Costruzioni s.r.l., che approfondiranno gli aspetti tecnici, scientifici e metodologici dell’intervento.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro con la cittadinanza e testimonia l’impegno costante della Soprintendenza nella salvaguardia del patrimonio culturale, anche attraverso l’attivazione di cantieri intesi come luoghi di ricerca, formazione e partecipazione. I ponteggi installati, infatti, consentiranno in prospettiva lo sviluppo di cantieri scuola e attività di visita guidata, favorendo una più ampia diffusione della conoscenza e della cultura della conservazione.

La Soprintendenza invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di condivisione, che segna un significativo passo nel percorso di rinascita della Chiesa dell’Immacolata di Stalettì.