Un grandissimo successo di pubblico e critica ha accompagnato, nella suggestiva cornice della Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia, il partecipato vernissage che ha dato ufficialmente dato il via alla stagione estiva del Centro di Accoglienza Turistico – Culturale di Palazzo Gallelli, nel cuore antico di Badolato Borgo. L’evento ha visto l’inaugurazione in contemporanea di due importanti percorsi espositivi: la mostra Calabria: a different tale di CALABRIA STRAORIDNARIA che vede protagonisti diversi importanti illustratori calabresi contemporanei e la mostra artistico-culturale Calabria Sounds Good | I posti del cuore” di Aldo Pipicelli.

L’iniziativa, nata dal desiderio di raccontare in maniera originale una terra autentica e contemporanea capace di valorizzare le proprie sfumature e identità, rientra nell’ampio progetto Casa delle Arti e delle Culture della Pro Loco Badolato APS, patrocinato dal Comune di Badolato, dall’UNPLI Calabria e dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Al taglio del nastro, davanti a una platea gremita di cittadini, turisti, visitatori e appassionati, ha preso ufficialmente parte Roberto Cosentino - Dirigente Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. La sua presenza ha suggellato il valore strategico di eventi che, partendo dal basso, sanno fare rete e promuovere il territorio regionale in chiave culturale e turistica. Insieme a lui, grandi protagonisti della serata sono stati i due artisti ed illustratori Giuseppe Talarico, coautore della mostra “Calabria: a different tale” assieme da Deborah De Rose, ed Aldo Pipicelli @deicolmicolmo che hanno accompagnato i presenti alla scoperta delle tante opere in mostra. Con profonda gratitudine la Pro Loco Badolato APS ed il Team Artist Sop-Art di Palazzo Gallelli intendono esprimere il proprio sentito ringraziamento a Calabria Straordinaria e al Dipartimento Turismo della Regione Calabria per il prezioso e fondamentale supporto che ha reso possibile la concretizzazione del progetto. Un ringraziamento speciale per la fattiva collaborazione va a Roberto Cosentino, Gina Aquino, Claudia Battaglia e Luca Fregola. La riuscita di questo straordinario momento di condivisione è frutto di una profonda sinergia comunitaria ed interassociativa.

Gli organizzatori rivolgono per questo un sentito grazie a tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa sin dal primo momento, contribuendo a trasformare un’idea in una realtà condivisa: Roberto Giglio, Guido Giglio, Guerino Nisticò, Roberta Lanciano, Giuseppe Caminiti, Giulia Natalia Comito, Lorena Abbiatici, Enzo Gallelli, Teresa Leuzzi, Aldo Pipicelli & We re South APS. È proprio grazie a collaborazioni virtuose come questa che la cultura si trasforma in una concreta occasione di incontro, dialogo e profonda valorizzazione del territorio calabrese, dando di fatto vita anche a formule di turismo culturale di qualità che da anni si registrano a Badolato e dintorni.

Le suddette mostre rimarranno visitabili gratuitamente per tutta la stagione turistica, assieme a tutte le altre mostre ed installazioni artistico-culturali già presenti all’interno di Palazzo Gallelli, offrendo a cittadini, ospiti, turisti e visitatori un’opportunità unica per scoprire questo nuovo, affascinante ed originale racconto della Calabria. Ricordiamo a tutti, infatti, che il CAT di Palazzo Gallelli continua ad accogliere il pubblico con diversi eventi e con tutte le sue mostre ed installazioni, tra cui: Gli ambulanti del mare di Iris Van Hornsveld Mac Nack; Sguardi dal Mondo" di Dino Serrao, Nemesi; di Roberta Lanciano, U vacili e Ponziu Pilatu di Gianni Verdiglione, Alias delle maree di Alex Pinna e tanto altro.