Si è concluso il progetto ideato da Francesco Passafaro che ha coinvolto persone con autismo, disabilità, demenza e donne vittime di violenza. Il teatro si è trasformato in uno strumento di benessere, relazione e crescita personale

Uno sguardo, un gesto, una mano che si tende, un sorriso che arriva dopo settimane di silenzio. Un istante in cui il teatro smette di essere soltanto arte e diventa relazione, cura, possibilità.

È ciò che è accaduto con "Wellness Theater – Teatro che fa bene", il progetto ideato da Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro e presidente dell'associazione Teatro Incanto, nato per trasformare il palcoscenico in un luogo di benessere individuale e collettivo. Un percorso che, partendo dalla Teatropedia, utilizza il linguaggio teatrale come strumento educativo e trasformativo, mettendo al centro la persona prima ancora dell'attore.

Nel corso dei laboratori, il teatro ha accolto mondi solo apparentemente lontani: ragazzi con disturbo dello spettro dell'autismo, persone con disabilità, persone affette da demenza e donne che hanno vissuto esperienze di violenza. Storie diverse, accomunate dal bisogno di trovare uno spazio sicuro in cui esprimersi senza il timore di essere giudicati.

Non è stato un laboratorio tradizionale. Nessuno doveva imparare a recitare. Nessuno era chiamato a interpretare un personaggio. Il percorso ha utilizzato il movimento, la voce, la musica, il gioco teatrale, ma anche il silenzio e l'ascolto, per permettere ai partecipanti di raccontarsi senza dover necessariamente trovare le parole.

Ogni incontro è diventato un piccolo viaggio. La timidezza ha lasciato spazio alla fiducia, la paura si è trasformata in leggerezza, le fragilità hanno trovato una nuova forza nella condivisione. Il teatro ha dimostrato di non chiedere perfezione, ma autenticità, facendo emergere il valore delle differenze come elemento capace di arricchire il gruppo.

L'esperienza ha lasciato un segno non soltanto nei partecipanti, ma anche negli operatori. «Wellness Theater ci ha insegnato a rallentare, ad ascoltare davvero, a guardare oltre ogni etichetta e a riconoscere la straordinaria bellezza che ogni persona porta con sé», racconta Francesco Passafaro.

«Ci ha emozionati profondamente, ricordandoci che la vera inclusione nasce dall'incontro sincero tra esseri umani». Un ruolo importante è stato svolto anche dai professionisti che hanno affiancato gli operatori teatrali, tra cui i logopedisti, dimostrando come le tecniche sceniche possano trovare applicazione concreta anche negli ambiti educativo e terapeutico, migliorando la comunicazione e favorendo l'espressione delle emozioni.

Alla base del progetto c'è la convinzione che il benessere non abbia età né categorie. Per questo i laboratori hanno coinvolto persone con esperienze di vita differenti, dimostrando che il teatro può diventare occasione di socialità, crescita personale e rafforzamento delle relazioni. Non occorre vivere una situazione di disagio per partecipare: a volte è sufficiente il desiderio di stare meglio e di concedersi uno spazio autentico di ascolto.

Un progetto di welfare culturale, insomma, nel quale arte, educazione, salute e inclusione si sono intrecciate in un'unica esperienza. Un modello che mostra come il teatro possa incidere concretamente sulla qualità della vita, rafforzando l'autostima, restituendo dignità, creando legami e generando nuove speranze.