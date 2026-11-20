La finanziaria regionale è incaricata di gestire le procedure di assegnazione delle risorse. La Cittadella ha messo a disposizione una piattaforma per chiedere i ristori

Passi in avanti verso l’erogazione di risorse per ristorare il settore dell’autotrasporto alle prese con il rincaro dei prezzi del carburante. La Cittadella ha autorizzato il trasferimento di una parte delle somme individuate dalla giunta per sostenere le imprese colpite dagli effetti del caro carburante.

Con proprio decreto, il dipartimento competente ha trasferito una anticipazione del 30% di risorse a Fincalabra, ente in house regionale incaricato di gestire l’assegnazione dei ristori alle aziende dell’autotrasporto calabrese. Si tratta di dieci milioni di euro, rinvenuti nell’assestamento di bilancio e che saranno assegnati agli autotrasportatori sulla base di criteri e a seguito della presentazione di domande che documenti i costi sostenuti.

Fincalabra è stato individuato quale ente gestore dell’avviso e della piattaforma su cui confluiranno le istanze delle aziende dell’autotrasporto. Allo scopo il dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive ha proceduto al trasferimento del 30% delle risorse, pari a tre milioni di euro per provvedere alle liquidazioni degli importi.