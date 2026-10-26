Francesco Gatto è il nuovo segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’assemblea generale, riunita questa mattina al T Hotel di Feroleto Antico, nell’area lametina, lo ha eletto all’unanimità con votazione a scrutinio segreto, al termine di una mattinata di confronto sulle prospettive dell’organizzazione e sulle sfide del lavoro nei tre territori provinciali.

Già segretario generale della Filctem CGIL Calabria, Gatto succede a Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale della CGIL guidata da Gianfranco Trotta. Un passaggio di responsabilità maturato in un clima sereno e propositivo, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto e rafforzare la presenza del sindacato sul territorio.

I lavori hanno visto la relazione del segretario uscente Enzo Scalese e l’intervento di Pino Gesmundo, segretario organizzativo nazionale della CGIL, che ha affrontato il quadro complessivo del Paese e il ruolo dell’organizzazione in una fase segnata da difficoltà economiche e sociali.

Gesmundo ha sottolineato la tenuta e la crescita della CGIL, richiamando l’importanza di un sindacato capace di rappresentare i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e di dare continuità alla propria iniziativa. Nel suo intervento ha ribadito la determinazione dell’organizzazione a proseguire il percorso di mobilitazione, nel solco delle iniziative annunciate dal segretario generale Maurizio Landini.

È stato lo stesso Gesmundo, a seguito delle consultazioni svolte nelle scorse settimane, a proporre all’assemblea la candidatura di Francesco Gatto alla guida dell’Area Vasta.

Nel suo ampio intervento di accettazione della candidatura, Gatto ha delineato le basi del mandato, indicando nella tutela del lavoro, nella difesa dei diritti e nella crescita dell’organizzazione le direttrici dell’impegno futuro.

Particolare attenzione è stata dedicata alle categorie lavorative in difficoltà e alle vertenze aperte nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Questioni che richiedono un’azione sindacale costante, capace di accompagnare le lavoratrici e i lavoratori nelle situazioni di crisi e di trasformare le istanze dei territori in obiettivi concreti di rappresentanza e tutela.

Nel percorso illustrato da Gatto, la crescita della CGIL si lega alla capacità di ascoltare i bisogni del mondo del lavoro, rafforzare il rapporto con le categorie e sostenere chi vive condizioni di maggiore fragilità occupazionale. Un impegno che dovrà misurarsi con le diverse realtà dell’Area Vasta, mantenendo al centro la dignità delle persone e la difesa dei loro diritti.

Gatto ha quindi ringraziato Enzo Scalese per il lavoro svolto alla guida della struttura territoriale e per il contributo dato all’organizzazione.

La successiva votazione a scrutinio segreto ha sancito l’elezione del nuovo segretario generale, esprimendo un sostegno pieno alla sua candidatura e al percorso presentato all’assemblea.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Gianfranco Trotta, segretario generale della CGIL Calabria. Con l’elezione di Francesco Gatto si apre una nuova fase per la CGIL Area Vasta, chiamata a dare continuità alla propria azione e a rafforzare l’impegno a tutela del lavoro nei tre territori provinciali.