Dopo il pesante 1-6 contro l’Ascoli e l’esonero del tecnico, il club giallorosso accelera per individuare il successore. L’ex allenatore del Bari è il principale candidato

Michele Mignani è il principale candidato alla guida del Catanzaro dopo l’esonero di Giorgio Gorgone, deciso in seguito alla sconfitta per 1-6 contro l’Ascoli nell’ottava giornata di campionato. I contatti tra il tecnico e il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito si sarebbero intensificati nelle ultime ore. Al momento, tuttavia, non è stato ancora ufficializzato alcun accordo.

La pesante battuta d’arresto al Ceravolo ha accelerato le valutazioni della società, che ha deciso di interrompere il rapporto con Gorgone e il suo staff.

Mignani, già allenatore del Bari, conosce Polito grazie alla precedente esperienza condivisa nel club pugliese. Il suo profilo sarebbe attualmente in cima alle valutazioni della società, mentre tra le possibili alternative circolano anche i nomi di Fabio Caserta e Andrea Sottil.

Il Catanzaro occupa attualmente l’ultimo posto in classifica con quattro punti. La scelta del nuovo allenatore rappresenta quindi un passaggio cruciale per il prosieguo della stagione.