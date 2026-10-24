Scoperti cinque lavoratori in nero e 40 chili di alimenti non tracciati. Attività sospesa e sanzioni per 25mila euro

Lavoratori invisibili allo Stato e alimenti privi di qualsiasi tracciabilità nascosti nelle celle frigorifere. È un bilancio pesante quello emerso dal blitz scattato domenica in un agriturismo di Cortale, dove un controllo mirato condotto dai militari della locale Stazione Carabinieri, affiancati dagli specialisti dell'Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, ha portato alla chiusura immediata della struttura.

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno accertato la presenza di ben cinque dipendenti intenti a svolgere le proprie mansioni ma completamente sprovvisti di contratto e tutele assicurative. L'impiego della manodopera "in nero" ha fatto scattare all'istante il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, innescando una prima e severa sanzione amministrativa di 22.000 euro.

Ma le brutte sorprese non si sono limitate alla gestione del personale. Spostando la lente d'ingrandimento tra i fornelli e le dispense, i militari del N.A.S. hanno rilevato gravi lacune sul fronte della sicurezza alimentare. Quasi quaranta chili di derrate sono finiti sotto sequestro perché conservati in violazione delle normative igienico-sanitarie o risultati del tutto privi di etichettature che ne certificassero l'origine. Una gestione opaca degli ingredienti che è costata alla proprietà un'ulteriore stangata in termini economici.

Con un conto totale che tocca la cifra di 25.000 euro di sanzioni, l'operazione lancia un messaggio inequivocabile al territorio: tolleranza zero contro lo sfruttamento del lavoro sommerso e massima attenzione alla tutela della salute dei consumatori.