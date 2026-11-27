Il rapporto "Impronta urbana" passa al setaccio 21 capoluoghi. Nel Mezzogiorno pesano perdite idriche, depurazione e rifiuti; crescono solare e differenziata. Il capoluogo calabrese ha i conti in ordine su aria e raccolta, non sugli scarichi

L'acqua va dispersa prima ancora di arrivare nelle case, e gli scarichi finiscono nell'ambiente senza una depurazione a norma. È questo il ritratto delle città del Sud che emerge dal rapporto "Impronta urbana e percorsi di sostenibilità". Lo ha presentato mercoledì scorso a Roma, a Palazzo Chigi, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali.

Il rapporto esamina i 20 capoluoghi di regione e Bolzano secondo tre chiavi di lettura: vivibilità, circolarità e resilienza al clima. Indica anche quattro priorità per le città: acqua, mobilità sostenibile, verde urbano e cambiamenti demografici.

Il Sud: reti colabrodo e scarichi non a norma

La prima emergenza è l'acqua. Nel 2022 la media nazionale delle perdite in rete è del 42,4%. Al Sud cinque capoluoghi su sette la superano: Potenza perde il 71% dell'acqua immessa, L'Aquila il 68,9%, Campobasso il 66,4%, Cagliari il 53,5% e Palermo il 49,7%. Milano, per confronto, si ferma al 13,4%.

Il secondo nodo è la depurazione, di cui si parla poco. Gli scarichi conformi sono lo 0% a Catanzaro, il 38% a Bari e il 60% a Napoli.

Sui rifiuti spicca Palermo. La differenziata è ferma al 17,3% e ogni abitante produce 577 kg di rifiuti l'anno, contro una media nazionale di 508. A Cagliari la differenziata arriva invece al 75,9%.

L'aria divide le città grandi dalle piccole. Nel 2025 Napoli ha superato il limite giornaliero del PM10 per 63 giorni e Palermo per 56. Nelle due città il biossido di azoto ha una media annua di 51 e 50 microgrammi per metro cubo. Potenza, L'Aquila e Catanzaro hanno invece un'aria pulita, ma pagano sul fronte dell'auto. A Potenza circolano 737 auto ogni mille abitanti e si fanno meno di 15 viaggi l'anno a testa sui mezzi pubblici.

Ci sono però anche segnali positivi. Il Sud consuma poca energia e produce molto solare: Bari è tra le prime città del campione, con circa 4.890 MWh ogni 10 km². Inoltre in diverse città del Mezzogiorno la differenziata è cresciuta in modo marcato nell'ultimo decennio.

Focus Calabria: Catanzaro tra luci e un'ombra pesante

Della Calabria il rapporto analizza il capoluogo di regione, Catanzaro. Ne esce una città a due facce: virtuosa su aria, rifiuti ed energia, in grave ritardo sulla depurazione e sull'uso dell'acqua.

Le luci. L'aria è tra le migliori del campione. Nel 2025 il limite del PM10 è stato superato per soli 6 giorni e il biossido di azoto ha una media di 21 microgrammi per metro cubo. Entrambi i valori sono in netto miglioramento nell'ultimo decennio. La raccolta differenziata è al 68,9%, sopra l'obiettivo del 65%, ed è cresciuta del 59% tra il 2015 e il 2024. Ogni abitante produce 437 kg di rifiuti l'anno, settanta in meno della media nazionale. I consumi energetici, 43,3 tep ogni cento abitanti, sono molto sotto la media dei 21 comuni (74,4).

L'ombra. Nel 2022 la quota di reflui conformi alle norme sulla depurazione era dello 0%. È il dato peggiore dell'intero rapporto. Anche l'acqua pesa: la città ne eroga 325 litri per abitante al giorno, contro una media nazionale di 214, e ne perde il 42,9% lungo la rete. Le perdite sono comunque scese dal picco del 59% toccato nel 2016.

Mobilità e transizione. Catanzaro resta una città dell'auto, con 692 veicoli ogni mille abitanti e appena 34,7 viaggi l'anno a testa sui mezzi pubblici. Il bike sharing è quasi assente e le colonnine di ricarica sono 2 ogni 10 km². Le auto ibride ed elettriche, però, sono passate da 0,8 a 49,7 ogni mille auto in nove anni. Gli impianti fotovoltaici sono saliti da 81 a 143 ogni 10 km² tra il 2021 e il 2023.

Territorio e società. Il verde pubblico è abbondante sulla carta, circa 60 m² per abitante, ma solo 11 sono davvero fruibili. Mancano orti urbani e interventi di ripristino del suolo. Il 4,5% dei residenti vive in aree a rischio frana. L'indice ISPRA di fragilità geologica dà alla città 250 punti, tra i valori più alti d'Italia. Gli over 65 sono il 25,9% della popolazione. Il reddito medio per contribuente è di 22.953 euro e, al netto dell'inflazione, è calato del 2,4%.

Le altre città del Sud in breve

Napoli: l'aria è la peggiore del gruppo, la depurazione è conforme al 60% e i rifiuti arrivano a 565 kg per abitante. È però la città del Sud che perde meno acqua (33,7%). Ha anche l'indice di fragilità geologica più alto d'Italia: 359 punti, per effetto di Vesuvio e Campi Flegrei.

Bari: è la capitale del solare e consuma pochissima energia. Le criticità sono la depurazione, il rumore e la sicurezza stradale. Ha 7,6 m² di verde fruibile per abitante.

Palermo: è il caso più critico, con differenziata al 17,3%, aria oltre i limiti e 5,8 m² di verde per abitante.

Potenza: ha l'aria pulita, ma il record nazionale di perdite idriche (71%) e un trasporto pubblico quasi assente.

Cagliari: è la migliore del Mezzogiorno, con differenziata al 75,9% e 190 viaggi l'anno a testa sui mezzi pubblici. Ha però la popolazione più anziana: gli over 65 sono il 30,1%.

Campobasso: ha appena 4,6 m² di verde fruibile per abitante e perde il 66,4% dell'acqua.

La road map

Le priorità indicate dal SNPA si adattano bene al Mezzogiorno. Il primo fronte è la rete idrica, da riparare prima ancora di cercare nuove fonti. Poi vengono depuratori a norma, mezzi pubblici che diano un'alternativa all'auto e verde davvero accessibile. Il quadro va completato con risposte all'invecchiamento della popolazione. Per Catanzaro e per la Calabria la priorità è evidente: chiudere il ritardo sulla depurazione e difendere i buoni risultati su aria e raccolta differenziata.