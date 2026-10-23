Garanzie e finanziamenti diretti al centro dell’intesa per sostenere la competitività delle imprese calabresi, firmatari Barbalace, Ascioti e Ferrari

Confartigianato Imprese Calabria raffor za il sostegno alle imprese artigiane e favorisce l’accesso al credito attraverso un accordo con Confidare, confidi del sistema Confartigianato.

L’intesa, sottoscritta dal Presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti, affiancato dal Segretario regionale Silvano Barbalace, e dal Presidente di Confidare, Adelio Giorgio Ferrari, accompagnato dal Direttore Generale Andrea Ricchiuti, prevede l’apertura di uno sportello presso la Federazione regionale, con articolazioni nelle cinque associazioni territoriali, per rispondere alle esigenze di garanzia e liquidità delle imprese.

Il nuovo presidio consentirà di affiancare le aziende nella valutazione delle proprie necessità finanziarie e nell’individuazione degli strumenti di credito più adeguati per investire, innovare, consolidare la propria attività e affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Confidare opererà sia sul fronte delle garanzie sia su quello dell’erogazione diretta di finanziamenti, ampliando le possibilità di supporto offerte attraverso la rete associativa.

«Con questo accordo continuiamo nella costruzione di strumenti utili alla crescita e allo sviluppo delle nostre imprese. Apriremo uno sportello in Calabria, con sede presso la Federazione regionale e articolazioni nelle cinque associazioni territoriali, attraverso cui potremo rafforzare il sostegno alle aziende nell’accesso al credito – dichiara il Presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti –. Il confidi opererà sia sul fronte della garanzia sia su quello dell’erogazione diretta, anche in vista dell’imminente avvio dell’importante strumento Artigiancassa, da tempo atteso».

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«L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di Confidare su scala nazionale e rafforza il legame con il sistema Confartigianato – dichiara Adelio Giorgio Ferrari, Presidente di Confidare –. La collaborazione con la Federazione regionale e con le associazioni territoriali ci permetterà di mettere a disposizione delle imprese calabresi le nostre competenze e i nostri strumenti finanziari, valorizzando quella vicinanza al tessuto produttivo che da sempre caratterizza la nostra attività».

«L’obiettivo è dare concreta attuazione all’intesa, lavorando in stretta collaborazione con la Federazione e le cinque associazioni territoriali – aggiunge Andrea Ricchiuti, Direttore Generale di Confidare –. Attraverso lo sportello potremo raccogliere le esigenze delle imprese e individuare le soluzioni di garanzia e finanziamento diretto più adeguate alle loro necessità».

L’intesa si inserisce nel percorso di collaborazione tra sistema Confartigianato, confidi e Artigiancassa, orientato a rafforzare il collegamento tra rappresentanza territoriale, consulenza e strumenti finanziari. Al centro di questo modello c’è il ruolo delle associazioni nell’accompagnamento di artigiani, micro, piccole e medie imprese: raccogliere le necessità delle aziende e favorire l’incontro con gli strumenti in grado di sostenerne l’attività e i programmi di sviluppo.

L’obiettivo di Confartigianato Imprese Calabria è consolidare una rete di servizi capace di accompagnare le aziende nelle diverse fasi della loro attività, dall’avvio al rafforzamento dell’impresa. L’accordo con Confidare amplia così gli strumenti a disposizione del sistema associativo regionale, in una prospettiva di maggiore integrazione tra assistenza, consulenza e accesso al credito.