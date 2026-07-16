Rassicurazioni sono giunte dal vicepresidente della giunta Filippo Mancuso. Il comune di Taverna ha fatto sapere che sarà installata una ulteriore recinzione per preservare la struttura dai vandali

Il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino, il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Taverna Marco Borrello, il presidente di Culturasila Chiaffredo Manno e il presidente di Calabria Letteraria APS Pasquale Talarico hanno incontrato Filippo Mancuso, vicepresidente della Giunta della Regione Calabria, per rappresentare lo stato di abbandono e degrado in cui è il grande albergo delle fate ed individuare cosa è possibile fare immediatamente per la messa in sicurezza della struttura.

Il colloquio, durato oltre mezz’ora, è servito a rappresentare lo stato attuale della struttura che, sottoposta al sequestro ed affidata in custodia al Comune di Taverna, è stata spesso oggetto di atti vandalici da parte di persone non certo rispettose dei beni altrui. Nel colloquio è stato rappresentato anche il problema della proprietà nel senso che pende ancora un giudizio della Cassazione che si attende da oltre tre anni.

Filippo Mancuso ha mostrato un particolare interesse per la salvaguardia del grande albergo delle fate assicurando che la Regione Calabria, e lui personalmente, sposano il desiderio di tutti nel voler vedere nuovamente la struttura diventare, in un futuro non lontano, fruibile nelle modalità che terranno conto che è stato elevano a bene di interesse nazionale e quindi tutelato dalla soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Ci sono delle risorse importanti che la Regione Calabria vuole destinare all’intero territorio silano e che abbraccia le Provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone che si aggiungono a quelle già erogate o in via di erogazione per precedenti impegni di spesa ed interventi strutturali.

In conclusione il Sindaco Sebastiano Tarantino ha rappresentato ed esternato l’impegno, suo personale, della Giunta e del Consiglio neo eletti, ed in tempi brevissimi provvederà ad una recinzione del grande albergo delle fate e ad un sistema di videosorveglianza che, per intanto, saranno di deterrenza per i malintenzionati. Chiaffredo Manno e Pasquale Talarico hanno manifestato la loro soddisfazione per questo piccolo ma significativo passo concreto. Finalmente, dopo decenni di silenzi intervallati da vaghe promesse, adesso si sono accesi i riflettori sui veri problemi di questa storica struttura che rappresenta, insieme alle residue poche altre strutture rimaste, il grande patrimonio storico-culturale del Villaggio Mancuso e del nostro Altipiano Silano.

Culturasila, Calabria Letteraria APS, anche a nome delle altre 14 Associazioni rappresentate, seguiranno con attenzione tutto ciò e non si fermeranno qui. «E’ stato solo ottenuto un significativo risultato ovvero le istituzioni hanno ascoltato e noi abbiamo ringraziato ma abbiamo anche detto che saremo vigili e non molleremo fino a quando non vedremo finalmente rivivere il grande albergo delle fate» è il commento finale dei presidenti Manno e Talarico.