L’iniziativa si svolgerà in una azienda agricola di Lamezia Terme e in Cittadella. Tra i temi al centro del confronto anche il crollo dei prezzi. Appuntamento 1 e 2 ottobre per la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo del settore

Le sfide che attendono il comparto olivicolo, non solo calabrese, saranno discusse e approfondite nella due giorni in programma a Lamezia Terme e in Cittadella l'1 e il 2 ottobre: Academy Olivo in Campo Calabria. «Un olio che sta crescendo in termini di qualità, nonostante stia scontando difficoltà a cui va incontro il mercato olivicolo nel paese, ma un olio che in questi anni è cresciuto tantissimo anche in termini di reputazione» – ha chiarito l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, nel corso della presentazione dell’iniziativa alla stampa.

La manifestazione si è sempre svolta in Puglia, principale produttrice d'olio in Italia. Quest'anno si sposta invece in Calabria, nelle ultime settimane alle prese anche con l'infezione di Xylella. «Già in questi giorni cominceremo l'azione di eradicazione con un intervento tempestivo sia per i sette olivi infetti sia per tutta l'area nella quale si trovano i sette olivi» ha evidenziato ancora Gallo.

L'evento riunisce ricercatori tecnici, imprenditori. Al centro del confronto, l'innovazione e la sostenibilità in campo agronomico e la valorizzazione dell'olio sui mercati, tema di grande attualità dopo il crollo dei prezzi. «I prezzi purtroppo sono crollati in poco più di un anno, sono direi più che dimezzati e quindi l'altro elemento di competitività è la conoscenza, l'interpretazione dei mercati, sapere che cosa succederà nei prossimi anni» ha chiarito il direttore di “L’informatore agrario” Antonio Boschetti.

«Il secondo giorno avremo anche ospiti stranieri, spagnoli, nostri principali competitor, che ci spiegheranno i loro modelli produttivi, i loro costi di produzione e i prezzi a cui riescono a vendere». L’iniziativa che si svolgerà nell’azienda agricola Statti a Lamezia Terme e in Cittadella prevede visite in campo, workshop e un convegno finale per favorire la conoscenza e lo sviluppo competitivo dell’olivicoltura italiana.