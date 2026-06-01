Previsioni positive per Fabrizio D’Agostino (Federalberghi). Il ponte del 2 giugno preludio della stagione balneare: «Ottimo flussi in arrivo, accessibilità è migliorata». E poi l’annuncio: «In arrivo 40 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive»

«Siamo molto positivi, riteniamo anche di superare i nove milioni e mezzo di turisti». Sono alte le aspettative per l’estate 2026. Il presidente di Federalberghi Calabria, Fabrizio D’Agostino, si dice ottimista, anche in ragione delle tendenze che precedono i mesi più caldi: ad esempio, il lungo ponte del 2 giugno.

«Questo è il vero primo test, un ponte lungo che parte venerdì e arriva mercoledì» ha spiegato il presidente di Federalberghi. «Tutti i villaggi e gli stabilimenti sono aperti. Siamo molto fiduciosi, abbiamo notizie anche di ottimi flussi in arrivo.

«Ieri sono arrivati 38 voli con sponde anche europee su Lamezia Terme, 10 voli su Reggio Calabria, 6 su Crotone, 8 frecce con arrivo in Calabria» ha evidenziato D’Agostino. «La Calabria adesso è raggiungibile, questo tema deve essere ben attenzionato perché in passato ha rappresentato un vero problema».

Guardando al clou della stagione estiva, D’Agostino ha quindi aggiunto: «Siamo molto positivi, riteniamo anche di superare i nove milioni e mezzo di turisti. Abbiamo contezza di prenotazioni non solo nel periodo di luglio e agosto, ma ci sarà una destagionalizzazione che allungherà la stagione fino a ottobre».

L’associazione degli albergatori ha quindi anticipato la prossima disponibilità di ulteriori fondi da parte della Regione per il rafforzamento dell’offerta ricettiva e la riqualificazione delle strutture deputate all’accoglienza: «I primi cinquanta milioni si sono volatilizzati. Abbiamo notizie della disponibilità di ulteriori risorse per quaranta milioni di euro. Le domande che passeranno il filtro dell'autorizzazione della commissione valutatrice saranno finanziate».