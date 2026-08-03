Prima edizione della manifestazione intercomunale che vedrà sfidarsi Davoli, Soverato, Stalettì e Montepaone in undici discipline tra sport, tradizione e aggregazione

Il Basso Ionio si prepara a una grande festa dello sport: dal 4 al 7 agosto debutta la prima edizione dei “Giochi del Golfo”, manifestazione intercomunale dedicata all'aggregazione e alla sana competizione che coinvolgerà i comuni di Davoli, Soverato, Stalettì e Montepaone, che si sfideranno nelle diverse discipline nel corso delle quattro giornate.

Nella prima giornata, i rappresentanti dei vari comuni si sfideranno in quattro discipline: palla gigante, beach volley misto, tiro alla fune e corsa con i sacchi, con inizio a partire dalle ore 17:00.

Queste sfide si terranno nelle location scelte dai vari comuni, come il Lido Dry Salapadù di Soverato, il Lido Playa Feliz di Davoli, il Lido Medea di Montepaone e il Lido Calypso di Stalettì.

La seconda giornata di sport, il 5 agosto, partirà dalle ore 19:00, con le sfide di calcetto misto tra i comuni di Davoli e Stalettì presso il Centro Sportivo San Francesco, e i comuni di Soverato e Montepaone presso il Centro Sportivo Gange.

Alle 19:15, gli altri partecipanti si divideranno tra l'Anfiteatro di Soverato e la zona del Lido Calypso per una sfida di "campana".

Nella stessa giornata, inoltre, i partecipanti di ogni comune si sfideranno nelle competizioni "Pasta Sprint", "Percorso Bendato", 100 metri piani, nuoto e canoa, per eleggere i finalisti che si sfideranno il 6 e 7 agosto.

Il 6 agosto segna l'inizio delle finali, ospitate nel comune di Soverato.

Si parte dalle ore 17:00 con il tiro alla fune, presso il Rebus Beach, mentre alle 17:30 andrà in scena la finale del "Percorso Bendato", nella zona del Dry Salapadù.

Alle 18:00 comincerà la finale del calcetto misto nel Centro Sportivo Gange.

Chiuderà la penultima giornata della manifestazione la finale del beach volley misto, alle ore 19:00, nella zona del Rebus Beach.

Il 7 agosto decreterà i campioni delle discipline mancanti a partire dalla mattinata, con la finale di nuoto che partirà alle 11:30 presso il Circolo Velico di Soverato e, nella stessa location, alle 12:30, andrà in scena la finale di canoa.

Il programma, dopo una breve pausa, riprenderà alle 16:30 con la finale di palla gigante, seguita alle 17:30 dalla finale di corsa con i sacchi, entrambe nella zona del Rebus Beach.

Alle 18:30, sul lungomare di Soverato, nella zona di Piazza Nettuno, si disputerà la finale dei 100 metri piani.

Alle 19:00, nella zona del Dry Salapadù, si sfideranno i finalisti della disciplina "Pasta Sprint", mentre alle 19:15, a concludere la manifestazione presso la zona dell'Anfiteatro di Soverato, ci sarà la finale di "Campana".

I Giochi del Golfo sono organizzati con il supporto dell'associazione Vola Calabria, che da anni promuove sport e aggregazione sul territorio ionico. Un appuntamento che punta a diventare un punto di riferimento fisso dell'estate locale, capace di unire comunità diverse sotto il segno della sana competizione e dello spirito di squadra.