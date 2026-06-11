Tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Domenica, la patrona di Caraffa di Catanzaro. Accanto alle celebrazioni religiose, il piccolo centro del catanzarese si appresta a vivere un ricco cartellone di eventi civili sotto la direzione artistica di Roberto Lorusso.

Dal 4 al 6 luglio, le vie del borgo si vestiranno di luce, colore e meraviglia grazie all’arte e alla secolare tradizione della ditta Cerullo Illuminazioni di Montauro (CZ). Le spettacolari luminarie non si limiteranno ad animare le strade, ma accenderanno i ricordi, le emozioni e l'anima stessa della festa, incantando grandi e piccoli non appena si accenderanno le luci. Un'edizione 2026 che promette di coniugare la profonda identità culturale arbëreshë con la grande musica nazionale, le tradizioni popolari e l'intrattenimento più moderno.

Il Programma dei Festeggiamenti Civili

Sabato 4 luglio: Tra il fascino delle Vallje e la movida notturna

La giornata di apertura sarà divisa in due momenti distinti, capaci di unire la memoria storica e le nuove generazioni.

Ore 18:00 (Corso Colombo / Piazza Skanderbeg) – Le Vallje di Santa Domenica: L'apertura ufficiale è affidata alla tradizione più autentica. Le Vallje, le tipiche danze popolari arbëreshë, prenderanno vita tra le strade del paese in un grande abbraccio di cultura e identità. Per l’occasione giungeranno a Caraffa comunità arbëreshë provenienti da tutta la Calabria, unite in una celebrazione che custodisce e tramanda l’anima delle proprie radici.

Ore 23:30 (Anfiteatro Parco Comunale) – BANFY Live DJ Set: La notte si accende per i più giovani con il format “LunaPark”. Sul palco dell'Anfiteatro salirà BANFY, pronto a far esplodere la piazza con le sue hit virali e il travolgente tormentone “BAM BAM”. L'evento è ospitato in collaborazione con la Pro Loco di Caraffa.

Domenica 5 luglio: L'energia travolgente di Roy Paci & Aretuska

È l'evento di punta dei concerti live dell’edizione 2026. La piazza principale del paese si prepara a una vera e propria esplosione di ritmo.

Ore 21:00 (Piazza Skanderbeg) – Roy Paci & Aretuska in concerto: Il celebre trombettista e la sua storica band sono pronti ad accendere Caraffa con un’atmosfera travolgente e un repertorio ad altissima energia che farà cantare e ballare tutta la comunità.

A seguire – Lo spettacolo pirotecnico: Con gli occhi rivolti al cielo, la festa patronale vivrà il suo momento più magico, atteso da tutta la comunità. Il gran finale con i fuochi d'artificio porterà la firma della prestigiosa “Pirotecnica Gregorio Posca”. Un'esibizione che unisce esperienza, arte ed emozione, pronta a far sognare il pubblico e a chiudere in bellezza i festeggiamenti del 2026.

Lunedì 6 luglio: La chiusura identitaria con Mimmo Cavallaro

La serata conclusiva sarà un concentrato di emozioni, radici e meraviglia visiva.

Ore 21:00 (Piazza Skanderbeg) – Mimmo Cavallaro in concerto: Sarà la voce della Calabria e l’anima della musica popolare a chiudere i festeggiamenti musicali. Un concerto intenso e carico di passione, capace di unire le generazioni sotto il cielo di Piazza Skanderbeg.

La colonna sonora della festa: il Complesso Bandistico “San Rocco”

Ad accompagnare i passi dei fedeli e dei visitatori, regalando momenti di grande atmosfera, condivisione e solennità, ci saranno le storiche note della tradizione bandistica. Alla Festa Patronale sarà infatti presente il Complesso Bandistico “San Rocco” Città di Girifalco. Con i loro ottoni e le loro percussioni, i musicisti attraverseranno le strade del paese, dimostrando come certe emozioni non si ascoltano soltanto, ma si vivono intensamente insieme.

Tutti gli eventi in cartellone (concerti, DJ set, sfilate tradizionali e spettacoli) sono a ingresso completamente gratuito.