Per una sera, il quartiere si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con iniziative distribuite lungo il litorale e nelle principali piazze e strade della Marina

Il quartiere marinaro di Catanzaro si prepara a vivere una serata all'insegna della musica, della cultura, dello sport e dell'intrattenimento. Giovedì 27 agosto, a partire dalle ore 18:30, arriva “Luci sul Mare”, manifestazione che coinvolgerà diversi punti della Marina, dal Lungomare Stefano Pugliese alle vie e piazze del quartiere.

L'evento interesserà il tratto di Lungomare Stefano Pugliese compreso tra il Tortuga e il Lido Anapi, oltre a Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola, Via Bausan, Piazza Garibaldi e Via del Mare. Un programma articolato, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e diverse fasce d'età, con appuntamenti musicali, mostre, attività sportive, laboratori, iniziative culturali e momenti di intrattenimento.

La manifestazione nasce dalla collaborazione con associazioni e realtà del territorio, tra cui la Pro Loco Catanzaro Marina, impegnata anche con il progetto “Radici”. Per una sera, il quartiere si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con iniziative distribuite lungo il litorale e nelle principali piazze e strade della Marina.

Non mancherà anche uno spazio dedicato all'enogastronomia locale: gli stabilimenti balneari proporranno il cuoppo di mare, mentre le pizzerie aderenti prepareranno la pizza con le alici.

Il programma

Piazza Pola

Dalle ore 18:30: Mostra fotografica dedicata a Franco Riga ed esposizione con estemporanea degli artisti locali (Marisa Scicchitano, Mirella Bruni, Ileana Mauro, Marilena Madia, Angela Procopio, Filomena Amato, Maria Teresa Squillacioti, Santina Sestito, Alessandra Riccelli Palazzo, Giulia Febbraro, Antonietta Tolomeo, Michelle Bellisario, Jesa Aroma, Massimo Mancuso).

Ore 21:00: Esibizione musicale del duo “DoMiLa”.

Piazza Garibaldi e Via Bausan

Ore 21:30: Esibizione del duo “Sax ‘n’ voice di Gianfranco e Serena” (davanti Bar Dolci Emozioni).

Ore 21:30: Musica dal vivo con il “Drop Duo” (Via Bausan, di fronte Il Buco).

Ore 22:00: Performance musicale del duo “TsaTso” (davanti Bar Centrale).

Via Amalfi e Via del Mare

Ore 22:00: Spettacolo musicale dell’“Over Time Acoustic Trio” (Via Amalfi).

Ore 22:00: Spettacolo musicale del “The Time acoustic trio” (Via del Mare, davanti Trinken Haus).

Area Lido Malibù

Ore 19:00: Presentazione del libro “Mi chiamo Farrokh” di Vincenzo Furfaro, con l'artista Massimo Sirelli e l'attore Salvatore Venuto. Successivamente, apertura della postazione Tarologia per la lettura delle carte.

Ore 19:40: Talk “Anima Marina” a cura di Giovanni Audino (in spiaggia).

Ore 20:30: Osservazione astronomica di Luna e Saturno a cura dell’Unione Astrofili Catanzaresi.

Ore 21:30: Proiezione del docufilm “Pescatori a Marina” di Franco Riga, a cura della Pro Loco Catanzaro Marina.

Area Lido Anapi e Lido Mancuso

Ore 19:00 - 20:30: Lezione di Yoga in spiaggia sotto il Lido Anapi con l’insegnante Maria Antonietta Scerbo (si invitano i partecipanti a portare il proprio tappetino o telo mare).

Ore 19:00 - 21:00: Villaggio dei bambini e animazione a cura di Wonderland Cz Eventi (Lungomare e spiaggia Lido Mancuso).

Ore 19:30: Workshop e laboratorio di Macramè a tema mare con Susy Bruno (davanti Lido Mancuso).

Ore 21:00: Esibizione musicale di Raffaella Capria (Lido Anapi).

Ore 21:30: Concerto del “Soul Avenue Duo” (Lido Mancuso).

Lungomare e Attività Itineranti

Dalle ore 19:00: Dimostrazione di karate e arti marziali a cura di Sport Ring CZ (zona Ancora, di fronte Casa Pescatori).

Dalle ore 19:00: Esibizioni di Skateboarding e Roller a cura di CZ Extreme (di fronte Tortuga).

Dalle ore 19:00: Gruppo di cammino “CZ Lido in cammino fit walking” (partenza di fronte Albatros con circuito su Via Nicea).

Ore 19:30: Spettacolo di magia con il Mago Ruggero (zona Ancora, di fronte Happy Yo).

Dalle ore 20:00: Musica itinerante con la “Tony” Street Band.

Ore 21:00: Musica dal vivo con il “Magma Acoustic Duo” (di fronte La Bussola).

Ore 22:00: Concerto della band “Black Night” (di fronte Tortuga) ed esibizione degli artisti dell’Hub “Imi Music” (di fronte Marron Glacés).

Ore 22:30: Spettacolo “Fame Notturna” di Ro Bi To (strada adiacente l’Ancora).

Chiusura dell’evento

Ore 24:00: Tuffo di Mezzanotte nel mare illuminato.

“Luci sul Mare” punta così a valorizzare la Marina di Catanzaro attraverso una serata capace di unire intrattenimento e partecipazione, coinvolgendo attività commerciali, associazioni, artisti e realtà sportive del territorio. Un appuntamento aperto alla cittadinanza e ai visitatori, chiamati a vivere il quartiere marinaro attraverso un programma diffuso tra musica, cultura, sport e tradizioni locali.