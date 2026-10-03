L’edizione 2026 del Salone DeGusto in programma dal 14 al 17 novembre 2026 si prepara a essere quella dei record. Tantissime le richieste di domanda di partecipazione arrivate da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, segno evidente di un evento fieristico in grande crescita che si è saputo imporre sulla scena internazionale degli appuntamenti dedicati al food & beverage per i professionisti dell’Ho.Re.Ca.

Per questa 6ª edizione della manifestazione espositiva, organizzata da Cosenza Eventi presso il Centro Fieristico "Colosimo" di Catanzaro, saranno 140 gli espositori che occuperanno i 6 mila metri quadri del padiglione espositivo in rappresentanza di oltre 300 brand che presentano al pubblico l’evoluzione contemporanea del settore agroalimentare in forte crescita. Per quattro giorni DeGusto racconterà il mondo del food & beverage diventando una grande agorà con ampio spazio a business, networking e innovazione, rafforzando anche nel 2026 la propria vocazione internazionale attraverso la consolidata collaborazione con l'Agenzia ICE che sarà presente nel salone espositivo con uno stand istituzionale.

Una vetrina di grande profilo internazionale che vedrà, grazie alla partnership con l’Agenzia Ita e la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la partecipazione di 25 buyer provenienti dai principali Paesi europei e da mercati extraeuropei come Australia, Stati Uniti, Canada, India e Corea del Sud. Per loro è prevista la partecipazione ad oltre 50 incontri nelle aree dedicate per conoscere direttamente le aziende italiane candidate ad aprirsi ai mercati esteri, promuovere ed esportare la qualità delle proprie produzioni.

All’interno del padiglione espositivo per tutta la durata dell’evento ci sarà anche la presenza di uno spazio riservato alle Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha scelto la fiera di Catanzaro per creare sinergie e offrire supporto agli imprenditori dell'agroalimentare, ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

Non solo momenti espositivi, ma anche un ricco programma di animazione culturale e degustativo che permetterà ai visitatori di immergersi in una dimensione esperienziale delle tematiche e degli aspetti proposti: 12 talk su argomenti di stretta attualità collegate al mondo dell’export, dell’agroalimentare, del turismo esperienziale, 6 contest tra i quali si registra la presenza del Campionato Italiano SCA Italy che conferma DeGusto come tappa di selezione del Sud Italia in vista delle fase finale che si svolgerà al Sigep 2027 e “Che panettone!” ideato in sinergia con Conpait che permetterà al vincitore di partecipare alla VIII edizione Panettone Maximo - Festival nazionale del panettone artigianale in programma a fine Novembre a Roma, 30 cooking show che coinvolgeranno cuochi e pasticcieri della Confederazione Pasticceri Italiani, Unione Regionale Cuochi Calabria e Federazione Italiana Cuochi rinnovando la partnership consolidata fin dalla prima edizione.

Un evento di grande spessore promozionale per la Calabria Straordinaria che anche in ambito di organizzazione fieristica dimostra qualità e capacità organizzativa, sostenuto dalla Regione Calabria che attraverso la sinergia con Arsac porta in fiera una rappresentanza di aziende dell’agroalimentare regionale e patrocinato dal Comune di Catanzaro e dalla partnership organizzativa di Confartigianato. Fiera dinamica e ricca di contenuti che si avvale anche delle importanti mediapartnership di Il Sole24Ore, Pepita - Pizza e Pasta Italiana, Cook Magazine, Radio Food, Mangia e Bevi, Segmento, Horeca News, Prodotti a Marchio, Eccellenze Calabria e Radio RVS a testimonianza della grande attenzione che la stampa di settore riserva per questo appuntamento, unico nel suo genere.