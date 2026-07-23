Un’unica grande linea rossa che unisce la città, dal centro storico al quartiere Lido, superando la storica frammentazione dei quartieri e valorizzando ogni singolo angolo del capoluogo. È la filosofia alla base di “Oltre il confine”, l'articolato cartellone di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita e illustrato in conferenza stampa dalle assessore alla cultura, Donatella Monteverdi, e alle attività produttive, Giuliana Furrer.

Presente all’incontro anche la vicesindaca Giusy Iemma, che portando i saluti del primo cittadino ha voluto sottolineare il valore strategico della Bandiera Blu ottenuta da Catanzaro, simbolo di un'offerta turistica, culturale ed ecologica di altissimo livello capace di attrarre residenti e visitatori.

«Una stagione partita eccezionalmente il 21 giugno con i Cameristi della Scala e passata per la suggestione di Danilo Rea nella Pineta di Giovino. Oggi andiamo in “upgrade”: la cultura diventa collante immateriale per abbattere i confini tra i nostri quartieri» – ha dichiarato Monteverdi.

Un agosto di musica, arte e tradizione: tutti gli appuntamenti

Il grande viaggio dell'estate catanzarese accende i motori già nell'ultima decade di luglio: tra i grandi eventi più attesi spicca senz'altro il concerto di Gaia, in programma domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21.30, nella scenografica cornice dell’area porto del quartiere Lido. Negli stessi giorni prenderanno il via anche le prime iniziative legate alla realizzazione dei nuovi murales, un percorso artistico che condurrà fino alla grande mostra monumentale dedicata a Mimmo Rotella, prevista per l'8 ottobre.

L'inizio ufficiale del mese di agosto sarà poi affidato alle note del concerto di Andrea Sabatini nella cornice naturale della Pineta di Giovino. La musica d'autore tornerà protagonista l'8 agosto con il jazz di Sonia Addario, evento che si svolgerà a Bellavista, nato dalla sinergia con l'associazione Catanzaro Per.

Tra il 9 e il 12 agosto i riflettori torneranno a puntarsi sul quartiere marinaro per l'atteso ritorno di Sapori di Mare, manifestazione curata da Antonio Urzino la cui programmazione dettagliata verrà svelata nella conferenza stampa del 5 agosto. Un contenitore ricco che vedrà sul palco nomi di punta del panorama nazionale: dal concerto promosso dal Comune con Ivana Spagna all'esibizione de Le Vibrazioni.

La musica dal vivo proseguirà a Lido il 17 agosto con il ritmo travolgente di Giuliano Palma, mentre il 18 agosto ci si sposterà nel cuore del centro storico, nello scenografico Complesso Monumentale di San Giovanni, con la Factory Area. Un appuntamento nato per valorizzare i giovani talenti del territorio emersi dal progetto Catanzaro Sound.

Non mancheranno i momenti legati all'identità e alla devozione popolare: tra le visite guidate tra le suggestive dune di Giovino, spiccano i tradizionali festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo in piazza Anita Garibaldi — organizzati con grande sforzo davanti alla chiesa parrocchiale — che vedranno alternarsi sul palco Januaria e Santino Cardamone, oltre alla consueta fiera rionale negli spazi storici.

Sinergia tra pubblico e privato per far crescere il territorio

Uno dei punti cardine emersi durante la presentazione riguarda la stretta collaborazione con gli operatori economici e le associazioni locali. Come evidenziato dall'assessora Giuliana Furrer, il modello virtuoso già sperimentato per la festa del patrono San Vitaliano diventerà la norma: coinvolgere direttamente le attività commerciali di Catanzaro Lido per trasformare gli eventi culturali in un motore di ricaduta economica reale per il tessuto urbano. A dare forza a questa programmazione è stata anche la rapidità nell'impiego delle risorse di Agenda Urbana, messe a terra a tempo di record per garantire alla città la copertura finanziaria necessaria a realizzare appuntamenti di forte richiamo turistico e commerciale.