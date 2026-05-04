Un’ondata di energia, musica e partecipazione ha travolto il quartiere marinaro di Catanzaro, decretando il successo del “Primo Maggio”. Migliaia di persone – si legge in un comunicato stampa a firma degli organizzatori - hanno affollato l’area porto per l’intera giornata, rispondendo con entusiasmo all’appello lanciato dalla GDL Produzioni di Gianfranco Caroleo, in collaborazione con Raffaele e Andrea Gualtieri. La manifestazione non è stata solo una grande festa di popolo, ma una testimonianza tangibile di vicinanza alle zone colpite dal Ciclone Harry, centrando pienamente l’obiettivo di unire il divertimento alla solidarietà concreta.

Il bilancio dell’evento parla di un’organizzazione impeccabile che ha saputo gestire flussi importanti di visitatori in totale sicurezza e comfort. Fin dalle ore 9:00, il villaggio sportivo è stato animato da centinaia di atleti e appassionati che hanno dato vita a una mattinata di sana competizione tra maratone, gare ciclistiche e dimostrazioni di pugilato e spinning, mentre le famiglie si sono godute la simpatia della gara amatoriale canina. Un momento di straordinaria partecipazione collettiva si è registrato nel pomeriggio, quando il maxi-schermo ha catalizzato l’attenzione dei tifosi giallorossi per la sfida Palermo-Catanzaro, trasformando la zona porto in una vera e propria curva sotto il cielo.

Il cuore pulsante della kermesse è stata la musica, con una maratona artistica di altissimo livello che ha visto alternarsi dieci band sul grande palco allestito. Dalle intense interpretazioni della Tammurriata Nera ai tributi ai più grandi nomi della canzone italiana come Renato Zero, Baglioni, Modà, Zucchero, i Nomadi, Mina e Fiorella Mannoia, e poi, l’intramontabile disco anni Settanta e Ottanta dei Brothers Dance e le performance del Music Cabaret: il pubblico ha cantato e ballato in un clima di gioia condivisa. La conduzione di Maurizio Infusino e Stefania De Marco, impreziosita dalle incursioni comiche di Piero Procopio e del duo Rino&Giulio, ha mantenuto alto il ritmo di uno spettacolo che si è concluso in un tripudio di luci e suoni con il dj set di Daygorson e l’animazione di Francys Power.

Sul fronte dell’accoglienza, la macchina logistica ha funzionato alla perfezione: gli stand enogastronomici hanno servito specialità locali senza sosta, garantendo qualità e velocità grazie alla predisposizione di ampie aree ristoro con tavoli e panche. La presenza di oltre cinquecento posti a sedere ha permesso anche alle persone più anziane e ai bambini di godersi lo show in totale comodità. La GDL Produzioni esprime profonda soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, rivolgendo un sentito ringraziamento al vicesindaco Giusy Iemma, al presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo e al direttore generale Arsac Calabria Fulvia Michela Caligiuri per aver creduto in questo progetto di rinascita. Un plauso speciale va all’ingegnere Domenico Stilitano per la cura tecnica, agli sponsor, ai commercianti della zona porto e all’instancabile lavoro dei vigili urbani e vigili del fuoco.

Visto l’incredibile riscontro di pubblico e l’entusiasmo manifestato dall’intera cittadinanza, gli organizzatori hanno già confermato che l’iniziativa non resterà un caso isolato. L’appuntamento al porto di Catanzaro per la Festa dei Lavoratori è destinato a diventare un punto fermo: la GDL Produzioni ha infatti annunciato che, data la perfetta riuscita di questa edizione, l’evento verrà sicuramente ripetuto il prossimo anno, con l’ambizione di renderlo un format sempre più grande e radicato nel cuore del territorio.