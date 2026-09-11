Sono migliaia i camminatori che ogni anno - da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo - scelgono il Cammino Kalabria coast to coast per concedersi un’esperienza immersiva nel cuore della Calabria più autentica: quella che, nel punto più stretto della Penisola tra costa e costa, unisce le città di Soverato e Pizzo Calabro, attraversando fertili campagne, imponenti boschi, borghi ricchi di storia e umanità.

Cinquantacinque chilometri che, dal luglio 2020, quando l’associazione Kalabria Trekking Aps ha ufficialmente inaugurato il Cammino, si possono percorrere in un trekking di tre giorni intervallato da soste nelle tante strutture ricettive sorte in questi anni lungo il Cammino stesso. Ma il Kalabria coast to coast si è aperto da tempo anche a nuovi modelli di fruizione: c’è chi lo percorre in mountain bike o in e-bike, per assaporare su due ruote paesaggi e sensazioni uniche; c’è chi, sfidando il tempo e la fatica, lo ha trasformato in una prova di resistenza fisica attraversandolo di corsa in poche ore; c’è chi, ancora, ne ha fatto un’esperienza collettiva da vivere all’insegna della condivisione o della ricerca interiore.

Saranno proprio le diverse esperienze legate alla fruizione del Kalabria coast to coast - il Cammino già inserito dal prestigioso Time tra le 50 destinazioni da non perdere al mondo -, al centro di “Kalipè 2026. A passo lento nel cuore della Calabria”, seconda edizione del festival promosso da Kalabria Trekking con il sostegno di Regione Calabria e di numerosi partner.

E se lo scorso anno l’evento si è concentrato nella parte tirrenica del Cammino, tra Pizzo e Monterosso Calabro, quest’anno Kalabria Trekking ha scelto di valorizzare il versante ionico, con una tre giorni di eventi che si snoderà tra Soverato, Petrizzi e San Vito sullo Ionio.

Si parte venerdì 18 settembre, alle ore 10, da Soverato, dove nella sede del Parco marino Baia di Soverato, in piazza Nettuno, si terrà la cerimonia di apertura di Kalipè 2026 con il Media day dedicato agli organi d’informazione, alla presenza degli organizzatori e di rappresentanti istituzionali e degli enti partner del progetto.

Sabato 19 settembre, Kalipè 2026 si sposta a Petrizzi, dove, a partire dalle 19.30, in piazza Regina Elena, sotto il caratteristico pioppo, prenderà il via il talk show “Coast to coast experience”, che, dopo i saluti da parte delle istituzioni presenti, ospiterà numerosi esempi delle diverse modalità di fruire il cammino, in un racconto accompagnato da contribuiti video e testimonianze dirette, nonché un focus dedicato ad esperienze emblematiche di turismo esperienziale in Calabria.

Sul palco, al fianco dei presentatori Adelia Iacino e Francesco Graziano, si alterneranno il presidente di Kalabria Trekking Lorenzo Boseggia, l’ultramaratoneta Gianluca Silvestrini (noto sui social come GianXFit), Aurora Eos Discovery e Donne avventura aspromontane, Giovanni Gagliardi e Manuela Laiacona di Catasta e altri ancora.

A seguire spazio alla gastronomia tipica con gli stand dedicati allo street food curati dalla Pro loco di Petrizzi e dal Birrificio Lametus. In chiusura di serata il concerto del Jannuzzo 4et sulle note di sonorità tradizionali del territorio.

Domenica 20 settembre, Kalipè entra nel cuore del Cammino Kalabria coast to coast e si sposta al Lago Acero di San Vito sullo Ionio, da dove prenderà il via l’escursione che guiderà camminatori e ospiti in un trekking di circa 6 chilometri a cura di Kalabria Trekking e dell’Associazione Guide delle Serre. Nel contempo, attorno al Lago Acero, prenderanno vita attività dedicate ai più piccoli, come le Letture nel bosco a cura di Katia Rosi, e ai più adulti con lo Yoga Experience di Cinzia Crocè. Al rientro dal trekking, i camminatori saranno accolti dal concerto dell’ensemble di violoncellisti Sfracellos per una suggestiva esibizione immersa nella natura, con sonorità che dal classico spazieranno alla musica contemporanea. Quindi, ancora, lo street food di Bucigattolo Steakhouse e Birrificio Lametus, permetterà ai presenti di chiudere la mattinata all’insegna del gusto e della convivialità. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento con l’Orienteering Experience a cura di Sila orienteering Asd. Tutti gli eventi, comprese le degustazioni, sono gratuiti fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al 351.8146225.

«Torniamo per il secondo anno con Kalipè con rinnovato entusiasmo e la sempre maggior convinzione di aver intrapreso una strada ricca di soddisfazioni - dichiara il presidente di Kalabria Trekking Aps Lorenzo Boseggia -. I risultati legati al Cammino Kalabria coast to coast nell’ultimo anno, inseriti ormai in una tendenza di crescita pluriennale, ci confortano e ci spronano ad investire sempre più tempo, risorse ed energie in questo progetto che sta offrendo nuove prospettive anche al territorio ed ha l’ambizione di diventare un modello replicabile altrove. Nel corso degli ultimi anni, anche grazie al sensibile aumento di camminatori in tutti i mesi dell’anno, sono numerose le piccole attività turistico-ricettive che sono sorte lungo il Cammino ma anche nei centri vicini non direttamente attraversati da esso. C’è, quindi, tutta una piccola economia che sta crescendo e che testimonia soprattutto un nuovo protagonismo da parte delle comunità locali impegnate ad attuare strategie dal basso per contrastare fenomeni come isolamento e spopolamento. Questo dimostra che il destino delle nostre aree interne non è affatto inesorabile e che, anzi, la tendenza si può invertire con l’iniziativa degli stessi residenti e il contributo di tutti gli attori in campo. Anche questo per noi è Kalipè: mettere in risalto e portare all’attenzione di tutti, attraverso testimonianze ed esperienze dirette, quello che il Cammino Kalabria coast to coast è stato in grado di generare. Ringrazio i Comuni, la Regione e tutti i partner che ci stanno sostenendo per aver creduto nella nostra idea e per continuare a credere nel nostro progetto».

Kalipè – che in italiano significa “passo lento e corto” – è un augurio himalayano rivolto a chi intraprende un cammino, specialmente in montagna. Un invito a procedere con lentezza, consapevolezza ed apertura, per assaporare ogni passo del percorso, più che la sola meta. È questo lo spirito con cui Kalabria Trekking accoglie e accompagna i camminatori: un’esperienza di scoperta autentica dei paesaggi, dei borghi, dei profumi, dei sapori e dei saperi della nostra terra.