Un doppio riconoscimento che testimonia la volontà della Fondazione di rendere omaggio a interpreti che hanno lasciato un segno nel panorama cinematografico, contribuendo con il loro talento alla crescita e alla diffusione della cultura cinematografica

La Calabria Film Commission celebra il grande cinema internazionale e italiano nel palcoscenico del Magna Graecia Film Festival a Soverato. In occasione della serata conclusiva della XXIII edizione della manifestazione, il presidente della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission all'attore premio Oscar Kevin Spacey, ospite d'onore dell'evento che si è svolto sul lungomare di Soverato.

Il riconoscimento rappresenta uno dei momenti più significativi del festival diretto da Gianvito Casadonte, da oltre vent'anni punto di riferimento per il cinema e l'audiovisivo nel Sud Italia. La presenza di una star di fama internazionale come Kevin Spacey ha impreziosito la serata finale, richiamando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori e confermando la crescente rilevanza del Magna Graecia Film Festival nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Il Premio Fondazione Calabria Film Commission era stato assegnato, nei giorni precedenti, anche all'attrice Isabella Ferrari, protagonista di una delle serate del festival. Un doppio riconoscimento che testimonia la volontà della Fondazione di rendere omaggio a interpreti che hanno lasciato un segno nel panorama cinematografico, contribuendo con il loro talento alla crescita e alla diffusione della cultura cinematografica.