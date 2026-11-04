La celebre operetta di Franz Lehár in scena il 5 e 6 novembre con la Compagnia Corrado Abbati. Musica dal vivo, coreografie e un nuovo allestimento promettono due serate all’insegna della grande tradizione teatrale
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
La magia dell’operetta torna protagonista nei teatri calabresi con La Vedova Allegra, uno dei capolavori più amati e rappresentati di sempre, che si prepara a conquistare il pubblico con due appuntamenti speciali: il 5 novembre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e il 6 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro, entrambi con inizio alle ore 21.
A portare in scena la celebre opera di Franz Lehár sarà la Compagnia Corrado Abbati, pronta a proporre un nuovo allestimento brillante e coinvolgente, capace di rinnovare il fascino di una storia che da generazioni incanta spettatori di tutto il mondo.
Amori, intrighi, ironia e atmosfere scintillanti si intrecceranno in uno spettacolo pensato per regalare emozioni e divertimento. A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione sarà la musica dal vivo, elemento centrale di un allestimento nel quale le celebri melodie dell'operetta si fonderanno con l'eleganza e la dinamicità delle coreografie curate dal Balletto di Parma.
Un connubio di musica, danza e teatro che promette di trasformare le due serate in un'esperienza di autentica magia, nel segno di una tradizione artistica che continua a parlare al pubblico di ogni età. Due occasioni per lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo de La Vedova Allegra, tra romanticismo, leggerezza e grande spettacolo, riscoprendo il piacere del teatro dal vivo.
GLI APPUNTAMENTI
Giovedì 5 novembre 2026, ore 21:00 – Teatro Grandinetti Comunale, Lamezia Terme.
Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:00 – Teatro Comunale, Catanzaro.