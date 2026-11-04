La celebre operetta di Franz Lehár in scena il 5 e 6 novembre con la Compagnia Corrado Abbati. Musica dal vivo, coreografie e un nuovo allestimento promettono due serate all’insegna della grande tradizione teatrale

La magia dell’operetta torna protagonista nei teatri calabresi con La Vedova Allegra, uno dei capolavori più amati e rappresentati di sempre, che si prepara a conquistare il pubblico con due appuntamenti speciali: il 5 novembre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e il 6 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro, entrambi con inizio alle ore 21.

A portare in scena la celebre opera di Franz Lehár sarà la Compagnia Corrado Abbati, pronta a proporre un nuovo allestimento brillante e coinvolgente, capace di rinnovare il fascino di una storia che da generazioni incanta spettatori di tutto il mondo.

Amori, intrighi, ironia e atmosfere scintillanti si intrecceranno in uno spettacolo pensato per regalare emozioni e divertimento. A rendere ancora più suggestiva la rappresentazione sarà la musica dal vivo, elemento centrale di un allestimento nel quale le celebri melodie dell'operetta si fonderanno con l'eleganza e la dinamicità delle coreografie curate dal Balletto di Parma.

Un connubio di musica, danza e teatro che promette di trasformare le due serate in un'esperienza di autentica magia, nel segno di una tradizione artistica che continua a parlare al pubblico di ogni età. Due occasioni per lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo de La Vedova Allegra, tra romanticismo, leggerezza e grande spettacolo, riscoprendo il piacere del teatro dal vivo.

GLI APPUNTAMENTI

Giovedì 5 novembre 2026, ore 21:00 – Teatro Grandinetti Comunale, Lamezia Terme.

Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:00 – Teatro Comunale, Catanzaro.