Catanzaro si prepara a vivere una stagione ricca di appuntamenti culturali, musicali e artistici che accompagneranno la città lungo tutta l’estate, animando i suoi centri storici e gli spazi urbani più rappresentativi.

Tra gli eventi già annunciati figurano alcuni dei nomi più apprezzati della musica italiana. Sul palco saliranno il il 15 luglio Nina Zilli, interprete raffinata capace di coniugare soul e rhythm and blues ; il 24 luglio Gaia , protagonista della nuova scena pop nazionale; il 9 agosto Spagna, artista che ha segnato la storia della musica italiana; e il 16 agosto Giuliano Palma, da sempre sinonimo di energia e coinvolgimento.

A questi appuntamenti si aggiunge uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese: il 22 agosto ci sarà Jovanotti, uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

Un secondo importante capitolo del programma sarà realizzato grazie ai finanziamenti europei ottenuti attraverso la linea PN Metro, trasformando risorse esterne in opportunità concrete per la crescita culturale della città e costruiti in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Sí partirà il 20 di giugno con l'esibizione dei Concertisti della Scala di Milano dedicata ad Astor Piazzolla; il 26 giugno sarà il momento di Danilo Rea, tra i più autorevoli interpreti del jazz italiano; in agosto ci sarà la nostra Sonia Addario, artista e musicista calabrese che negli anni ha costruito un percorso di riconosciuto valore nel panorama nazionale.

La città diventerà palcoscenico per le installazioni e le performance realizzate dagli studenti, dai professori e dai maestri dell'Accademia e del Conservatorio, chiamati a dialogare con gli spazi urbani e con la comunità cittadina.

Uno spazio significativo sarà riservato ai giovani e alla creatività contemporanea grazie alla terza edizione di Catanzaro Sound, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei talenti emergenti, alla sesta edizione del Factory Area Festival, che porterà a Catanzaro MACE, tra i più autorevoli e innovativi produttori della scena musicale italiana, e a Nuvola Comics, appuntamento di riferimento per il fumetto e l’illustrazione.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano anche alcune delle realtà culturali che negli anni si sono affermate come punti di riferimento nel panorama cittadino: Schermi, il festival del cinema in piazza nato a Catanzaro e oggi eccellenza nazionale; le iniziative promosse da Margherita e il Festival dei Cantastorie, che custodisce e rinnova una delle tradizioni più autentiche della cultura popolare la tradizionale rassegna di Sapori di mare.