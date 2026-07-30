La Sala Consiliare di Palazzo Canale ha ospitato, lo scorso 28 luglio, l’incontro di presentazione di "Amaroni Sun Spirit". Il 3 e 4 agosto, la kermesse nata a Fuscaldo sarà accolta dal borgo catanzarese, dimostrando come anche Amaroni faccia proprio l’intento di valorizzazione e promozione degli amari, dei liquori, dei distillati e degli spritz di tradizione calabrese. Un appuntamento promosso dal Comune di Amaroni in collaborazione con Carpe Wine, Amaroni Mieli e inserito nell’ambito dell'iniziativa "E... state ad Amaroni", con il patrocinio e il sostegno delle istituzioni regionali.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Amaroni, Luigi Ruggiero, che ha sottolineato il valore strategico dell'evento per la comunità e per l'intero comprensorio: «Amaroni Sun Spirit nasce dalla volontà di far riscoprire le eccellenze del nostro territorio, non solo ai turisti che si dimostrano sempre interessati, ma anche agli amaronesi stessi. Sono sicuro che otterremo il giusto consenso dal pubblico.»

A seguire, Antonio Scamarcia, Consigliere comunale con delega agli Eventi e Spettacoli e titolare dell’azienda Amacalabro, ha illustrato il ricco programma della kermesse e l'impatto culturale e turistico previsto per l'estate amaronese. «Abbiamo voluto creare una manifestazione capace di unire intrattenimento, gusto e promozione culturale. All’inizio, neppure io conoscevo le tante aziende calabresi produttrici di grandie ccellenze. Il Sun Spirit è l’occasione per diffondere il bello della nostra regione.»

Molto più di una vetrina: l'obiettivo è creare una rete solida tra produttori e mercati. In quest'ottica si sono inseriti gli interventi di Vincenzo Tomaino in rappresentanza di Carpe Wine - entusiasta della parternship con il Sun Spirit nella volontà di rendere più elegante la narrazione dei liquori, ma allo stesso tempo di scardinare quella dei vini da elitària a più inclusiva - e di Andrea Napoli, Direttore Marketing e Business Development del progetto Sun Spirit. «Il settore dei distillati calabresi vanta una qualità straordinaria che merita una strategia di brand forte e innovativa. Alcuni di questi prodotti sono già in Finlandia, nelle Repubbliche Baltiche, in Germania, oltre che nel nord Italia. In Europa, la nazione con la maggior biodiversità di erbe officinali e di prodotti che vengono utilizzati è l'Italia, e all'interno del primato italiano noi contribuiamo come Calabria con il 33%.”

Un contributo fondamentale dal punto di vista della filiera produttiva è stato offerto da Carmine Scrivano, Consigliere comunale del Comune di Fuscaldo e produttore di amari, portando la testimonianza diretta di chi vive quotidianamente la sfida della produzione e della valorizzazione delle materie prime locali. «Quando Antonio ha chiesto di portare ad Amaroni il format che già avevamo a Fuscaldo abbiamo subito detto di sì, perché l'intento è quello di far conoscere i prodotti della Calabria; ogni prodotto racconta un territorio, e se quindi riusciamo a portare in più posti le meraviglie che abbiamo attraverso i prodotti, significa che probabilmente c'è la consapevolezza che qualcosa in Calabria sta cambiando. Per questo non parliamo più di Fuscaldo Sun Spirit o “Amaroni Sun Spirit", bensì di “Calabria Sun Spirit”.»

A testimoniare il valore del progetto è il sostegno da parte dei vertici istituzionali del settore agricolo e promozionale, primi fra tutti Fulvia Caligiuri, Direttore Generale dell'ARSAC e Gianluca Gallo, Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, che nonostante l’assenza per forze maggiori, hanno mandato i loro saluti e la loro vicinanza tramite l’assessore Scrivano e Francesco Fragomele, vicepresidente della Provincia di Catanzaro, il quale ha sottolineato: «questa sera testimonia che anche in Calabria si può fare associazione, si può fare collaborazione. Noi in Calabria siamo tra i primi in Italia, ma anche nel mondo, ad avere i prodotti più riconosciuti come qualità e soprattutto come rarità. Ogni piccola realtà ha il proprio prodotto. Amaroni, con il suo miele, ne é l’esempio. Ma non basta: bisogna saper far rete». Una rete costruita non solo dai produttori, ma anche «dalle istituzioni regionali, dalla Regione Calabria, dal Ministero stesso”.

Con la presentazione ufficiale si scalda, dunque, il motore di Amaroni Sun Spirit, pronto a diventare un evento di riferimento per amatori, addetti ai lavori e turisti alla scoperta dei sapori autentici della Calabria. Appuntamento, allora, al 3 e 4 agosto per le vie di Amaroni!