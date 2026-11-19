In occasione della presentazione del catalogo “L’ellisse temporale del disegno”, l’artista racconta il progetto espositivo, il dialogo con i reperti archeologici del territorio e il valore del disegno nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Un viaggio tra memoria, materia e contemporaneità, in cui il passato torna a vivere attraverso il segno artistico

Alcune esperienze artistiche continuano a vivere anche dopo la conclusione di una mostra, trasformandosi in occasioni di approfondimento e nuovi momenti di condivisione. È ciò che accade con “Omar Galliani. L’ellisse temporale del disegno”, l’esposizione che lo scorso anno ha fatto tappa a Catanzaro, portando negli spazi della Banca Montepaone le opere di uno dei più autorevoli interpreti del disegno italiano contemporaneo.

Un percorso espositivo che ha offerto al pubblico l’opportunità di entrare in contatto con la ricerca artistica di Galliani e che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: la pubblicazione del catalogo, edito da Rubbettino, che raccoglie e valorizza il patrimonio visivo e culturale della mostra.

La presentazione si terrà oggi, giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, nella cornice del Complesso Monumentale del San Giovanni. Il volume ripercorre l’esperienza espositiva promossa dalla Fondazione della Banca di Montepaone e della Calabria Ionica ETS e curata dal critico d’arte Teodolinda Coltellaro.

L’appuntamento sarà un momento di confronto e approfondimento dedicato alla genesi della mostra, alle sue scelte curatoriali e al valore del progetto nel contesto culturale calabrese. Attraverso il contributo dei suoi protagonisti, emergeranno i legami tra ricerca artistica, memoria, storia e identità del territorio, elementi che hanno caratterizzato l’intero percorso espositivo.

Abbiamo incontrato per l’occasione Omar Galliani per un’intervista.

Il titolo della mostra, L’ellisse temporale del disegno, su cui si presenta il catalogo, suggerisce un rapporto tra passato, presente e futuro. Nelle sue opere il disegno sembra annullare le distanze temporali, facendo dialogare reperti antichi e sensibilità contemporanea. Che cosa rappresenta per lei questo attraversamento del tempo e in che modo il disegno riesce a rendere nuovamente vivo ciò che appartiene alla memoria?

Il disegno non ha tempo: se partiamo dalle grotte di Lascaux o Altamira, il disegno ha sempre rappresentato la realtà dei tempi scanditi dall’evolversi dell’umanità e ancora oggi, tempo dell’intelligenza artificiale, i miei studenti dell’Accademia di Brera mi chiedono di insegnargli le tecniche.

Per il progetto di Catanzaro ha trovato ispirazione anche in alcuni reperti del Museo Archeologico di Villa Margherita, come una testa femminile di età romana, un orecchino e una piccola moneta. Che cosa l'ha colpita di questi frammenti della storia calabrese? E quanto il confronto con un territorio e la sua memoria può trasformare il processo creativo di un artista?

Non conoscevo il piccolo ma prezioso museo di Catanzaro. Entrandovi capii che la mia mostra e il libro realizzato con Teodolinda Coltellaro non potevano che partire da lì, da quella magnifica testa, dai monili e dalla moneta. Toccare e mostrare quella rivelazione di un tempo sospeso giunto fino a noi attraverso oggetti di intima appartenenza e rimetterli in gioco utilizzando una semplice matita e una tavola di pioppo è stato il percorso che ho compiuto.

Nelle sue opere convivono elementi apparentemente lontani: la fragilità della grafite, la preziosità dell'oro e la materialità delle tavole di pioppo. Che cosa nasce dall'incontro di questi materiali? E quale significato attribuisce oggi al disegno, in un'epoca dominata dalla velocità delle immagini digitali e dalla riproducibilità tecnologica?

Utilizzo l’essenziale, la basicità del pioppo e della grafite: mondo minerale per la grafite e botanica per il pioppo, sublimati in una trasformazione alchemica in cui bianco e nero, luce e ombra si giocano lo spazio della rappresentazione. La tecnologia e la velocità delle immagini prodotte da AI non lasciano tracce nel nostro vissuto, ma soltanto apparenze che si vanificano su sé stesse.

La mostra di Catanzaro ha trasformato gli spazi di una banca in un luogo di contemplazione e incontro con l'arte, avvicinando il pubblico a un'esperienza culturale in un contesto quotidiano. Quanto è importante per lei portare l'arte contemporanea fuori dai musei e dalle gallerie? Crede che il dialogo con luoghi non convenzionali possa contribuire a rendere l'arte più accessibile e partecipata?

La mia opera si è confrontata spesso ed è stata esposta in luoghi non convenzionali all’arte contemporanea, quali musei o gallerie, dove il gioco si compie senza grandi novità. Gli spazi non convenzionali hanno spesso ispirato e modificato in meglio il mio coinvolgimento creativo. Anche una banca, come in questo caso, ha rappresentato per me una novità assolutamente coinvolgente.

La presentazione del catalogo rappresenta una nuova tappa di un'esperienza che non si è conclusa con la chiusura della mostra. Un libro può custodire immagini, pensieri e suggestioni, ma può anche generare nuove interpretazioni. Che cosa restituisce questo volume del suo lavoro a Catanzaro e che cosa spera rimanga nel pubblico di quell'incontro tra la sua arte, la storia e l'identità del territorio?

Teodolinda con questo libro ha saputo cogliere l’essenza di questo mio nuovo lavoro procedendo con meticolosa attenzione ai dettagli e alla scelta, da me condivisa, sulle immagini e sull’impostazione nello scorrimento delle stesse. Si tratta di un libro che resterà nel mio percorso creativo perché è nato nel luogo che ha generato la narrazione che oggi vi presentiamo.