Una giornata pensata per riunire la comunità dei vallefioritesi residenti in Svizzera e tutti coloro che desiderano condividere un momento di festa nel segno delle proprie radici e della devozione a San Rocco, patrono di Vallefiorita

Fede, tradizione, musica, cultura e voglia di stare insieme. Sono questi gli ingredienti della Festa di San Rocco all’Estero, appuntamento organizzato dall’Associazione “San Rocco” dei Vallefioritesi all’Estero, in programma sabato 12 settembre 2026 a Flums, nel Cantone di San Gallo, alla Mehrzweckhalle Flums (MHZ).

Il programma prenderà il via alle ore 17 con la Santa Messa, durante la quale i canti saranno affidati al Coro “Tanto pé cantà”, per poi proseguire con la processione. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alla gastronomia, con specialità culinarie calabresi, ulteriore occasione per portare in Svizzera i sapori e le tradizioni della propria terra d’origine.

La festa entrerà quindi nel vivo in serata. Alle 21.30 è prevista l’esibizione del gruppo Ballamu Nzema, mentre alle 22 sarà la volta del grande spettacolo di Dario Aloe e la sua Ballerina, con musica, animazione e intrattenimento per accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

Lo stesso Dario Aloe ha rivolto un invito alla partecipazione, presentando così l’appuntamento: «Ciao a tutti amici [...] Vi aspettiamo dalle 21 in poi per divertirci insieme alla Festa di San Rocco all’Estero. Sarò io, con le mie ballerine: tanto spettacolo e tanto divertimento».

Un programma, dunque, che unisce il momento religioso a quello conviviale e musicale, con l’obiettivo di coinvolgere intere famiglie e generazioni diverse.

A sottolineare il significato più profondo dell’iniziativa è il presidente dell’Associazione “San Rocco” dei Vallefioritesi all’Estero, Antonio De Filippo, che nel suo messaggio alla comunità ha evidenziato il valore della festa come momento di incontro e di conservazione delle proprie radici: «questa festa è molto più di un semplice evento: è un’occasione per ritrovarci, rafforzare i nostri legami, tramandare le nostre tradizioni e onorare il nostro amato Patrono, San Rocco».

Il presidente ha voluto inoltre rivolgere un appello diretto ai compaesani e alle loro famiglie, invitandoli a partecipare numerosi: «La vostra presenza è il regalo più bello e dà valore al lavoro di tutti i volontari che, con dedizione, rendono possibile questa giornata».

Parole che raccontano lo spirito con cui, anno dopo anno, il Comitato porta avanti l’organizzazione della manifestazione. Dietro la festa, infatti, c’è il lavoro di numerosi volontari e il desiderio di mantenere vivo, anche lontano dalla Calabria, il legame con Vallefiorita e con le sue tradizioni.

La manifestazione si propone così non soltanto come una festa patronale, ma come un vero e proprio ponte tra Vallefiorita e la comunità dei suoi cittadini all’estero, con l’intento di riunire persone accomunate dalla stessa storia, dalla stessa cultura e dall’affetto per la propria terra.

L’ingresso alla serata sarà libero. Per le prenotazioni è possibile contattare De Filippo al numero 076 540 21 81 oppure Salento Marco al numero 079 322 81 91.

L’appello finale del presidente Antonio De Filippo racchiude tutto il senso dell’iniziativa: «Vi aspettiamo numerosi. Non mancate! Viva San Rocco! Viva Vallefiorita!»