L’estate sulla costa ionica continua ad arricchirsi con il programma estivo ufficializzato dal comune di Satriano. Il comune si appresta a vivere un agosto denso di manifestazioni, tra cibo, musica, danza, arte e religione, con la kermesse culturale “Satriano s’imborga”. Il primo appuntamento è quello del 2 agosto, con la 6 a edizione della Sagra del Tartufo di Pizzo, che si terrà in Piazza Spirito Santo, situata nel centro storico di Satriano. In questa serata sarà possibile degustare il tradizionale tartufo di Pizzo e attraversare percorsi storici e culturali nel borgo.

Il 3 agosto è in programma “L'Arte del Movimento e dell'Eleganza”, una serata dedicata alla danza e alla bellezza. La manifestazione, che si terrà in Largo Baden Powell, nella zona “Laganosa” di Satriano, vedrà esibizioni di danza a cura delle scuole di danza Ater Ballet, New Talents e Teakdance, e una sfilata di bellezza per il concorso “Venere d’Italia”.

Il 4 agosto offre un doppio appuntamento. In Piazza Don Bosco, alle ore 21, sarà allestita un'installazione di un’opera artistica a cura di Pepè Codispoti. Sempre nel borgo, presso il sagrato della Chiesa Santa Maria d'Altavilla, alle ore 21:30, Francesco Maria Marino, sacerdote della Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, terrà un incontro culturale denominato “La Chiesa Cattolica: un'organizzazione religiosa con rischi di burnout”, che riprende il titolo del libro scritto da Marino. Il 5 agosto, alle ore 20, sarà la volta della sagra popolare “Pro Santi Medici”, in piazza Spirito Santo, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria d’Altavilla. A seguire, alle 21:30, il gruppo Almafolk, si esibirà in un concerto organizzato da SAI Satriano, progetto del Sistema di Accoglienza e Integrazione situato a Satriano e gestito dalla Fondazione Città Solidale.

L’appuntamento successivo sarà quello del 7 agosto, con la sesta edizione de “Le rughe piccanti”, un percorso enogastronomico tra le vie del borgo con musica dal vivo a partire dalle ore 20.

Spazio anche alla lirica con il concerto lirico-sinfonico con orchestra, organizzato in Piazza Spirito Santo nella serata del 10 agosto per la 6 a edizione di “Note nel Borgo”. Il penultimo appuntamento sarà “Notturno a tre voci – Quando la notte parla con musica e versi” del 12 agosto, una serata dedicata a musica e poesia che si terrà nella location Sotto i “Calunni”. L’ultimo appuntamento estivo vedrà il concerto del gruppo “Gardenia” nella serata del 13 agosto in Piazza Spirito Santo. Un concerto dedicato agli anni ’70, ’80 e ’90 che chiuderà il programma estivo del comune di Satriano ricco di appuntamenti che spazieranno dalla gastronomia alla lirica, dall'arte contemporanea alla musica popolare, offrendo alla comunità e ai visitatori un agosto da vivere pienamente.