L’iniziativa conferma ancora una volta quanto sia fondamentale portare la cultura della prevenzione nei territori, favorendo un contatto diretto tra professionisti sanitari e cittadini e promuovendo corretti stili di vita

Una mattinata dedicata alla salute, alla prevenzione e all’informazione. Si è svolta domenica 2 agosto, in Piazza Italia a Tiriolo, la settima edizione di “Al Sole in Salute”, l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il patrocinio del Comune di Tiriolo e degli Ordini dei Farmacisti della Calabria, dei Biologi e dei Veterinari.

Nel corso della mattinata, cittadini e famiglie hanno potuto ricevere gratuitamente consigli e informazioni su come vivere l’estate in sicurezza, imparando a esporsi correttamente al sole, a seguire una sana alimentazione durante la stagione estiva e a prevenire le principali problematiche dermatologiche e nutrizionali. L’iniziativa ha previsto anche la misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa, offrendo un’importante occasione di prevenzione accessibile a tutta la comunità.

Presenti le farmaciste coinvolte nel progetto, dott.ssa Nunzia Critelli, dott.ssa Graziella Grande e dott.ssa Martina Belloccio, la biologa nutrizionista dott.ssa Martina Parente e il medico veterinario dott. Francesco Fruci, affiancato dall’associazione Zampe e Coccole di Pamela Cerminara, che ha curato lo spazio dedicato alla salute degli animali d’affezione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dottoressa Graziella Grande, titolare della Parafarmacia Dott.ssa Graziella Grande, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

«Oggi, con grande soddisfazione, Tiriolo ha ospitato la settima edizione di “Al Sole in Salute”. Per noi è motivo di grande orgoglio aver accolto questa importante giornata dedicata alla prevenzione. Crediamo che informazione, conoscenza e consapevolezza siano strumenti fondamentali per tutelare la salute dei cittadini ed è importante che iniziative di questo valore raggiungano anche il nostro territorio. Grazie all’équipe composta dalla biologa nutrizionista, dai farmacisti, dal medico veterinario e dalla sua assistente, i cittadini hanno avuto l’opportunità di ricevere consigli utili su come esporsi correttamente al sole, seguire una sana alimentazione durante il periodo estivo e adottare comportamenti utili a prevenire le principali problematiche dermatologiche e nutrizionali.»

La dottoressa Grande ha infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: «Un sentito grazie va ai professionisti che hanno messo a disposizione competenze e tempo, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, all’Università Magna Graecia di Catanzaro, al Comune di Tiriolo, alla Pro Loco Tiriolo “Terra dei Feaci”, a Storie di Inchiostro di Chiara Paone per la comunicazione e a Zampe e Coccole per il prezioso supporto nello spazio dedicato ai nostri amici a quattro zampe.»

L’iniziativa conferma ancora una volta quanto sia fondamentale portare la cultura della prevenzione nei territori, favorendo un contatto diretto tra professionisti sanitari e cittadini e promuovendo corretti stili di vita attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutta la comunità.