Non un semplice cartellone, ma un viaggio che attraversa generi, linguaggi e luoghi diversi, dove grandi protagonisti della scena internazionale si alternano a produzioni originali, prime nazionali, spettacoli immersivi, danza, teatro e concerti pensati per emozionare pubblici di ogni età

C’è un momento dell’anno che il pubblico aspetta con emozione. È quello in cui il Festival d’Autunno torna ad accendere la città, trasformando Catanzaro in un luogo di incontro, scoperta e meraviglia. Si aprono ufficialmente la prevendita dei biglietti e la campagna abbonamenti della XXIII edizione del Festival d’Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, che quest’anno si presenta con un titolo capace di raccontarne l’anima: “Musica, Visioni, Meraviglia”.

Non un semplice cartellone, ma un viaggio che attraversa generi, linguaggi e luoghi diversi, dove grandi protagonisti della scena internazionale si alternano a produzioni originali, prime nazionali, spettacoli immersivi, danza, teatro e concerti pensati per emozionare pubblici di ogni età.

«Ogni edizione del Festival – ha dichiarato la direttrice artistica Antonietta Santacroce - è un invito a lasciarsi sorprendere. “Musica, Visioni, Meraviglia” nasce per regalare al pubblico esperienze che restano nella memoria. Il mio invito è quello di scegliere di viverle insieme a noi, dall’inizio alla fine».

Dal fascino del Castello di Squillace all’Anfiteatro di Borgia, dal MARCA al Teatro Politeama, fino agli spazi più suggestivi della città di Catanzaro, il Festival accompagnerà il pubblico da settembre a novembre con un programma che vedrà protagonisti, tra gli altri, Ebbanesis, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Dee Dee Bridgewater, Gonzalo Rubalcaba, Malika Ayane, Biagio Izzo e numerosi appuntamenti esclusivi, tra cui diverse prime nazionali.

Acquistare un biglietto significa scegliere uno spettacolo. Abbonarsi significa vivere un’esperienza. Significa seguire il filo di una storia costruita attraverso emozioni, incontri e linguaggi differenti, lasciandosi sorprendere ogni volta da un nuovo modo di guardare il mondo. Anche quest’anno il pubblico potrà scegliere tra due formule di abbonamento.

L’Abbonamento Politeama comprende i sei grandi appuntamenti ospitati al Teatro Politeama: Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Dee Dee Bridgewater, Gonzalo Rubalcaba, Biagio Izzo e Malika Ayane.

L’Abbonamento Gold rappresenta invece l’esperienza completa del Festival, includendo, oltre agli spettacoli del Politeama, tutti gli eventi in programma a Catanzaro, per vivere integralmente il percorso artistico di “Musica, Visioni, Meraviglia”.

La prelazione riservata agli abbonati della scorsa edizione resterà attiva fino al 15 luglio, consentendo di confermare il proprio posto. La campagna abbonamenti proseguirà fino al 31 luglio.

Il Festival d’Autunno è pronto a tornare. Le luci stanno per accendersi, i luoghi della cultura si preparano ad accogliere artisti e pubblico, e la città è pronta a vivere ancora una volta la magia dello spettacolo dal vivo. Da domani il viaggio comincia. Il primo passo è scegliere di esserci.