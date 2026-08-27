È partito oggi da Via Caduti 16 Marzo 1978, nel quartiere Pistoia, il piano straordinario di manutenzione integrativa del verde pubblico della Città di Catanzaro. L'intervento, coordinato dal Settore Igiene Ambientale sotto la direzione del Dirigente Arch. Andrea Adelchi Ottaviano, si è reso necessario per contrastare la crescita particolarmente aggressiva della vegetazione infestante causata dalle attuali condizioni climatiche, prevenire la proliferazione di insetti e garantire la sicurezza, la fruibilità e il decoro delle aree urbane nella zona Sud del capoluogo. Le attività prevedono lo sfalcio delle aree a prato, la rifinitura dei bordi, il diserbo dei cigli stradali e dei marciapiedi, e la raccolta con smaltimento degli sfalci.

Le operazioni si concentreranno specificamente su cinque aree individuate sul territorio comunale: i quartieri Aranceto, Via Fares, Corvo, Pistoia e Isonzo. Per consentire un'esecuzione immediata e non compatibile con i tempi di una variante contrattuale ordinaria, queste zone sono state temporaneamente stralciate dal perimetro operativo e dal piano di contabilità del contratto in essere con la società Verdidea S.r.l., per tutta la durata dell'intervento integrativo.

Per l'attuazione di questo piano straordinario di manutenzione, l'Amministrazione ha stanziato un investimento complessivo di 77.803,46 euro. Tali risorse finanziarie sono destinate a coprire interamente i costi dei lavori affidati all'impresa Multiservice di Francesco Amelio, inclusi gli oneri per la sicurezza e l'IVA.

«Questo intervento straordinario – dichiara l'assessora all'ambiente Irene Colosimo – dimostra la volontà dell’amministrazione di rispondere alle esigenze dei cittadini, pur nella situazione di scarsità di risorse economiche che viviamo. Abbiamo voluto circoscrivere l’appalto esclusivamente ai quartieri periferici dell’area Sud della città per via delle complessità sociali e di decoro che li caratterizzano, assicurando così la massima trasparenza e una rigida tracciabilità delle risorse investite. Al contempo, siamo già al lavoro per potenziare e integrare il servizio anche nelle altre zone della città, così da garantire una copertura omogenea del territorio. Si precisa che gli interventi interessano esclusivamente le aree di proprietà comunale. Tuttavia, per preservare il decoro di questi quartieri, è fondamentale la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza».