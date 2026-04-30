Tra i centri più rilevanti dei 17 comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo delle amministrazioni, il centro ai piedi delle Serre si prepara a una competizione che mette a confronto due visioni differenti per il futuro del paese
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sale l'attesa a Girifalco per l'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. Tra i centri più rilevanti dei 17 comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo delle amministrazioni nel 2026, Girifalco si prepara a una sfida senza appello: trattandosi di un comune sotto la soglia dei 15mila residenti, non è previsto il turno di ballottaggio. La sfida nelle urne si preannuncia acceso e vedrà contrapposti il primo cittadino uscente Pietrantonio Cristofaro e l’ex sindaco Mario Deonofrio.
Da una parte c’è la lista “Visione Girifalco - Continuità e Futuro”, guidata da Pietrantonio Cristofaro, sindaco uscente e già alla guida del Comune nelle ultime legislature. Cristofaro punta sulla prosecuzione del lavoro avviato negli ultimi anni, presentandosi come punto di riferimento per chi guarda alla continuità dell’azione di governo. Dall’altra c’è “Insieme per Girifalco – Deonofrio Sindaco”, con Mario Deonofrio candidato alla carica di primo cittadino. Deonofrio, già sindaco di Girifalco per tre mandati, torna in campo proponendosi come alternativa all’attuale amministrazione, facendo leva sull’esperienza politica maturata negli anni e su una proposta di rilancio per il paese.
Una sfida che mette di fronte due visioni diverse per il futuro della comunità e che promette di essere una delle più seguite dell’intera provincia catanzarese.
Ecco le liste presentate e i candidati al consiglio comunale:
Lista VISIONE GIRIFALCO – CONTINUITA’ E FUTURO
Candidato a sindaco: Pietrantonio Cristofaro
Candidati al consiglio comunale:
Bernaschino Antonio detto Antonello
Burdino Alessia
Giampà Domenico
Iapello Domenico
Ielapi Delia
Marinaro Antonio
Panduri Salvatore Antonio
Petitto Maria Teresa
Rizzello Rosanna
Signorello Rocco
Stranieri Giovanni
Tedesco Eugenio
Lista INSIEME PER GIRIFALCO – DEONOFRIO SINDACO
Candidato sindaco: Mario Deonofrio
Candidati al Consiglio comunale:
Caruso Teresa
Ferraina Elisabetta
Giampà Massimo
Graziano Rosa detta Rossella
Olivadese Vincenzo
Panduri Angela
Proganò Salvatore
Signorello Teresa
Siniscalco Maurizio
Stranieri Marisa
Viapiana Pietro
Vonella Filippo detto Pippo