Sono due le liste che si contenderanno la guida del Comune di Girifalco nelle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente Cristofaro sfiderà l'ex primo cittadino Deonofrio.

Sale l'attesa a Girifalco per l'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. Tra i centri più rilevanti dei 17 comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo delle amministrazioni nel 2026, Girifalco si prepara a una sfida senza appello: trattandosi di un comune sotto la soglia dei 15mila residenti, non è previsto il turno di ballottaggio. La sfida nelle urne si preannuncia acceso e vedrà contrapposti il primo cittadino uscente Pietrantonio Cristofaro e l’ex sindaco Mario Deonofrio.

Da una parte c’è la lista “Visione Girifalco - Continuità e Futuro”, guidata da Pietrantonio Cristofaro, sindaco uscente e già alla guida del Comune nelle ultime legislature. Cristofaro punta sulla prosecuzione del lavoro avviato negli ultimi anni, presentandosi come punto di riferimento per chi guarda alla continuità dell’azione di governo. Dall’altra c’è “Insieme per Girifalco – Deonofrio Sindaco”, con Mario Deonofrio candidato alla carica di primo cittadino. Deonofrio, già sindaco di Girifalco per tre mandati, torna in campo proponendosi come alternativa all’attuale amministrazione, facendo leva sull’esperienza politica maturata negli anni e su una proposta di rilancio per il paese.

Una sfida che mette di fronte due visioni diverse per il futuro della comunità e che promette di essere una delle più seguite dell’intera provincia catanzarese.

Ecco le liste presentate e i candidati al consiglio comunale:

Lista VISIONE GIRIFALCO – CONTINUITA’ E FUTURO

Candidato a sindaco: Pietrantonio Cristofaro

Candidati al consiglio comunale:

Bernaschino Antonio detto Antonello

Burdino Alessia

Giampà Domenico

Iapello Domenico

Ielapi Delia

Marinaro Antonio

Panduri Salvatore Antonio

Petitto Maria Teresa

Rizzello Rosanna

Signorello Rocco

Stranieri Giovanni

Tedesco Eugenio

Lista INSIEME PER GIRIFALCO – DEONOFRIO SINDACO

Candidato sindaco: Mario Deonofrio

Candidati al Consiglio comunale:

Caruso Teresa

Ferraina Elisabetta

Giampà Massimo

Graziano Rosa detta Rossella

Olivadese Vincenzo

Panduri Angela

Proganò Salvatore

Signorello Teresa

Siniscalco Maurizio

Stranieri Marisa

Viapiana Pietro

Vonella Filippo detto Pippo