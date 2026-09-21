La Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo del Movimento ha avviato un percorso che punta a rafforzare il senso di appartenenza dell’area urbana Catanzaro–Lamezia Terme, un territorio già unito dalla geografia ma ancora alla ricerca di una piena consapevolezza delle proprie potenzialità comuni.

L’area centrale della Calabria, forte per posizione, collegamenti, servizi e capacità produttive, rivendica oggi un ruolo strategico all’interno della regione. Per farlo, la Commissione sceglie di partire dalla cultura: un terreno capace di creare relazioni, conoscenza reciproca e occasioni concrete di collaborazione, superando diffidenze e campanilismi che per anni hanno frenato la crescita condivisa.

Tra le prime iniziative annunciate c’è un censimento delle realtà teatrali presenti nei due territori: non solo teatri e associazioni strutturate, ma anche compagnie amatoriali, attori, registi e tecnici che, spesso con sacrificio, mantengono viva la scena artistica locale. L’obiettivo è mettere in rete energie e competenze, fino a costruire un cartellone condiviso che valorizzi la ricchezza teatrale già esistente.

Parallelamente, la Commissione apre una riflessione sul patrimonio storico e archeologico dell’area, con l’intenzione di legare cultura e turismo in una visione che parta dalle eccellenze locali. Paesaggi, tradizioni, prodotti e identità diventano così elementi chiave di un modello di sviluppo che guarda lontano, ma affonda le radici nella storia del territorio.

La linea è chiara: non creare contrapposizioni, ma dare visibilità a ciò che già opera e vive sul territorio, favorendo incontri e collaborazioni. Solo attraverso la conoscenza reciproca, sottolinea la Commissione, sarà possibile individuare un linguaggio comune e trasformarlo in un progetto condiviso.

Nel prossimo mese il gruppo di lavoro proseguirà per rendere operativa la prima iniziativa e convocherà un’assemblea aperta alle realtà culturali, artistiche e turistiche dell’area urbana. Un percorso che vuole ascoltare, coinvolgere e costruire una visione capace di rendere Catanzaro–Lamezia Terme protagonista del futuro della Calabria.