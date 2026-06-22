Col voto unanime del Consiglio direttivo dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica (35 voti su 35), Giuseppe Carmine Soriero è stato eletto presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica per il prossimo triennio.

Allo stesso tempo, è stato designato Angelo Maria Sanza come vicepresidente vicario e confermato tesoriere Vincenzo Gino Alaimo.

Per la carica di segretario dell'Associazione si procederà a un'ulteriore votazione. Il neopresidente, nell'insediarsi, dopo aver commemorato con viva commozione la figura mirabile del proprio predecessore, Giuseppe Gargani, recentemente scomparso, ha ringraziato il vicepresidente vicario Valter Bielli che assieme a Gino Alaimo ha guidato la fase di transizione. Soriero ha tracciato le line dell’itinerario futuro, denso di indicazioni nella sempre viva volontà del consesso di non recedere dal proprio protagonismo politico, forte del patrimonio di esperienza e competenza che esso esprime al servizio del Paese. «Siamo una risorsa della Repubblica ci è stato detto negli incontri con il Presidente Mattarella e nei convegni promossi con i vicepresidenti della Camera e del Senato» ha sottolineato Soriero, illustrando l'ampio ventaglio di iniziative che l'Associazione, intende perseguire per contribuire alla valorizzazione delle funzioni del Parlamento ancor più nell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente.

Giuseppe Carmine Soriero, nato 75 anni fa in provincia di Catanzaro, architetto dal 1976 e giornalista pubblicista, Cavaliere di Gran Croce dal 2018, da 40 anni sulla scena della politica nazionale, è stato deputato per tre legislature, dal 1992 al 2001; è, inoltre, stato sottosegretario al Ministero dei Trasporti e della Navigazione dal 1996 al 1998, nel primo governo Prodi; negli anni 2007-2008 è stato Consigliere esperto per le relazioni culturali nel Mediterraneo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Docente universitario, ha svolto rilevanti ruoli accademici nel campo dell'architettura e della cultura artistica, fra cui la presidenza dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Attualmente, Soriero è presidente emerito della Conferenza nazionale dei presidenti delle Accademie statali. È stato altresì presidente del Comitato interministeriale del Porto di Gioia Tauro (1997- 2000), oggi assurto a primo porto del bacino del Mediterraneo, Appassionato meridionalista, da 15 anni è componente del Consiglio d’amministrazione della SVIMEZ, studioso delle politiche di coesione per un nuovo dialogo Nord/Sud.

Autore di numerosi libri, è recente l'uscita del suo volume “Andata in porto”, dedicato alla complessa vicenda e alle potenzialità notevoli del Porto di Gioia Tauro.